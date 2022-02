È stato uno degli articoli più regalati nell’ultimo Natale, ma avrebbe fatto furori anche a San Valentino. Parliamo di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon che sta conquistando le case degli italiani. “Alexa mi metti la sveglia” o “Alexa che tempo farà domani” sono solo alcune delle funzioni scandite dalla sua caratteristica voce femminile. Secondo alcune news di mercato, sarebbero stati venduti centinaia di milioni di “Alexe” in tutto il Mondo. Occupando più della metà della fascia tra le assistenti vocali virtuali. Tanto che sta diventando anche una compagna di studi dei nostri bambini, appoggiandosi alle enciclopedie sul web. E ora, dopo casa, sarebbe pronta a sbarcare anche in macchina con 2 case pronte a sperimentarla.

Land Rover e Jaguar puntano su Alexa

Sarebbero 2 marchi prestigiosi delle 4 ruote come Jaguar e Land Rover i primi a ospitare Alexa nel proprio abitacolo. Una partnership a 3 con Amazon per lanciare sul mercato e in strada veicoli dotati di ulteriore tecnologia al servizio di chi guida. Ma, se qualcuno si sta già chiedendo se occorrerà inserire lo smartphone, ecco la risposta immediata: assolutamente no. Nessun pulsante ma solo comandi vocali e diretti dal guidatore ad Alexa per migliorare ulteriormente il modo di viaggiare. Pensato per chi passa tante ore per lavoro al volante e per chi deve stringere i tempi quotidianamente.

Dopo il successo tra le mura domestiche, finalmente questo dispositivo approda anche in auto per aiutare il conducente e migliorare la guida

Lanciata nel 2014 negli USA Alexa è entrata nelle case italiane 4 anni dopo. Progettata inizialmente solo per i mercati anglosassoni, ora “parla” diverse lingue, tra cui anche l’hindi, quarta lingua più parlata del pianeta. Tornando al progetto automobilistico, di certo si sa dell’accordo commerciale tra le 3 aziende, anzi 2, visto che Jaguar e Land Rover fanno parte della stessa famiglia. Sicuramente si vocifera che la Alexa in versione auto sarà molto simile a quella casalinga, con delle funzioni al servizio della strada.

Aggiornamento direttamente sulla vettura

Dopo il successo tra le mura domestiche ecco che finalmente Alexa sbarca in auto e con gli aggiornamenti direttamente nel veicolo. Precisiamo però che saranno a pagamento. Questo, almeno è quanto sarebbe trapelato dalle prime notizie sui siti specializzati. Il tutto sarebbe gestito in modalità abbonamento, inserendosi quindi nelle comuni sottoscrizioni di aggiornamento quasi sempre extra rispetto al software iniziale.

