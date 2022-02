A volte, quando puliamo casa, ci sono alcune parti che non vengono splendenti come vorremmo. E cosa facciamo allora? Creiamo delle piccole pozioni con i detersivi che abbiamo in casa. Quello sgrassa, quello sbianca, quello disinfetta, li mettiamo insieme e via con la pozione magica. Ecco, in realtà questo è un grande errore che facciamo e che non andrebbe mai fatto. Ma quali sono i detersivi che non vanno mischiati e perché.

Partiamo con il dire che ogni superficie deve essere pulita con un prodotto specifico. Ad esempio il marmo, che magari possiamo avere in cucina o in bagno, bisogna pulirlo con detergenti molto delicati. Scordiamoci di usare prodotti troppo aggressivi. Stessa cosa vale per il legno. Anche questo possiamo averlo sul pavimento, ma anche i mobili in bagno possono essere in legno. E l’acciaio? Lo puliamo sempre come capita, ma in realtà anche questo bisognerebbe lavarlo in modo corretto.

E proprio come c’è un’affinità particolare tra detersivo e materiale, questa affinità esiste anche tra detersivi. Oppure non esiste.

Quando puliamo casa spesso facciamo questi errori con i detersivi che non andrebbero mai fatti

Inconsapevolmente, quando puliamo casa, creiamo dei piccoli laboratori di chimica, che forse è meglio evitare. Avevamo già visto come la candeggina bisogna usarla da sola e non mescolarla con altri prodotti. Infatti, quello che possiamo fare è solo candeggina e acqua. Ma perché?

Vogliamo pulire il WC, rimuovere lo sporco incrostato e sbiancarlo. Cosa facciamo allora? Buttiamo candeggina e acido muriatico. Assolutamente da non fare, perché in questo modo andremo a creare del cloro, che è pericoloso per le vie respiratorie.

Non azzardiamoci a unire candeggina e ammoniaca. Queste due insieme andranno a legarsi creando del cloro gassoso. C’è anche il rischio di creare sostanze corrosive e tossiche. È, dunque, molto importante evitare di mischiare i prodotti chimici tra di loro, senza sapere cosa stiamo effettivamente unendo.

L’unione di liquidi, inoltre, potrebbe danneggiare le tubature di casa e corroderle. Quindi se usiamo a lungo questi metodi, potremmo andare incontro a lavori da fare nei tubi. Cosa che sicuramente sarà molto costosa e assolutamente evitabile.

Per pulire dunque superfici complesse e molto sporco, usiamo singolarmente questi prodotti, diluiti sempre con abbondante acqua. Inoltre utilizziamo sempre i guanti, questo perché la nostra pelle potrebbe seccarsi. Usiamo anche degli abiti vecchi perché se, sfortunatamente, della candeggina dovesse finire sui vestiti potrebbe macchiarli in modo indelebile. E, allora, quando puliamo casa spesso facciamo questi errori con i prodotti, che sarebbe meglio evitare.

Approfondimento

Per non avere un WC sporco, puzzolente e con i batteri dobbiamo pulire anche questo piccolo oggetto del bagno