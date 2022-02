Oltre al découpage e alla maglia, ecco come iniziare da zero a preparare un album scrapbooking

Lo scrapbooking è un hobby creativo molto particolare in quanto si va a creare la custodia di un ricordo, di un momento che ci ha emozionato. Questa tecnica, infatti, viene utilizzata per abbellire album fotografici, cornici, calendari o biglietti d’auguri personalizzati. L’album scrapbooking custodirà le nostre foto più belle. Insomma nulla a che spartire con lo scroll della gallery sullo smartphone. Vediamo quindi in cosa consiste questo hobby e soprattutto le tecniche più utilizzate.

Come iniziare da zero a preparare un album scrapbooking

Scrapbooking letteralmente significa libro dei ritagli. Il libro può essere un album nascita o un album dei ricordi. I ritagli invece sono di carta da regalo, carta riso o di stoffa. Avremo poi altri materiali tipici come i bottoni o i nastrini di pizzo. Vediamo quindi cosa dovremo acquistare per realizzare un album scrapbooking partendo da zero.

Materiali occorrenti

Il supporto è la prima cosa a cui pensare. In commercio troviamo molti album per scrapbooking che non superano le 17 euro. Possono essere costituiti di cartoncino e rilegati oppure uniti dalla classica spirale. Indispensabile poi il materiale da taglio (forbici e taglierino) e i materiali adesivi (colla in stick, la colla a nastro ed una colla per tessuti). Inoltre per la decorazione, oltre a nastrini e pizzetti di recupero, potrebbero esserci utili alcuni washi tape che sono dei nastri di carta adesive con varie fantasie. Infine dovremo munirci di pennarelli, adesivi e cartoncini colorati. Naturalmente questi sono i materiali base ma potremmo aggiungere timbri, lettere adesive, ritagli di stoffa etc.

Come iniziare a preparare un album scrapbooking

Prima di iniziare dovremo definire il cosiddetto layout ossia la pagina base che andremo ad arricchire di volta in volta. Ad esempio potremmo utilizzare uno sfondo ottenuto incollando una carta con pentagramma e rifinirne i contorni con un pizzetto. Ogni pagina conterrà una foto e diversi abbellimenti. Potremmo ad esempio seguire il tema musicale ed inserire dei brani di canzoni come didascalia ad ogni foto. Ciò che più è importante in questa tecnica creativa è la fantasia quindi diamo sfogo alle nostre idee.

Lo scrab, inoltre, si è arricchito negli anni di nuove tecniche, molto decorative. Eccone una carrellata:

Il tearing, ossia la tecnica dello strappo di diverse carte che dona un finto effetto consumato dal tempo;

l’embossing che consente di creare motivi in rilievo;

il quilling che consiste nell’arte di arrotolare striscioline di carta in modo che formino delle figure come ad esempio gli angeli, i fiori etc;

il cardmaking, lo scrapbooking dedicato ai biglietti d’auguri:

la mixed media art che potremmo definire come un collage in bassorilievo.

Questa originalissima tecnica per realizzare il nostro album scrapbooking e custodire ogni nostro ricordo.

