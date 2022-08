La lettura più piacevole sotto all’ombrellone è sicuramente l’oroscopo e anche il più scettico punta l’orecchio quando sente che il proprio segno sarà fortunato. Cosa accadrà nei giorni futuri e come gli eventi celesti possano influenzare il proprio segno zodiacale incuriosisce un gran numero di persone. Sapere cosa riservano le stelle fino alla fine dell’estate e che finalmente qualcosa di bello accadrà nella nostra vita fa sempre piacere.

Leggere che il nostro segno zodiacale è tra quelli o addirittura il più fortunato dell’oroscopo diventa un’iniezione di ottimismo e buonumore. Se i mesi di giugno e luglio sono stati intensi di eventi celesti, il mese di agosto non è da meno. Infatti il Sole dal Cancro entra nel Leone mentre a fine agosto, ovvero il 27, assisteremo ad una splendida Luna piena. Tuttavia se pure le stelle di agosto porteranno soldi e sorprese all’Ariete, questo non significa che anche altri segni non saranno anche più fortunati.

Dopo Ferragosto esploderà la fortuna per 1 segno che si arricchirà

Sono tanti a chiedersi come si concluderà quest’estate, soprattutto coloro che sono in attesa di risposte in abito professionale e in campo amoroso. Dopo l’inizio di un’estate un po’ altalenante appena dopo Ferragosto sarà un momento di fortuna per un segno zodiacale che finalmente potrà rilassarsi e rasserenarsi. Il Sole infatti tornerà ad illuminare il segno zodiacale del Leone che dopo un periodo buio, potrà raccogliere i frutti di tutti i suoi sacrifici.

Soprattutto, in campo professionale, ritorna a splendere il sereno dopo Ferragosto, quando il Sole transiterà nel suo segno zodiacale. Il Leone pertanto dopo un periodo buio, tornerà più forte di prima grazie a importanti collaborazioni. Dopo la seconda metà di agosto, per il Leone arriveranno tantissimi successi in ambio professionale, che porteranno importanti riconoscimenti e un aumento delle entrate.

Arriva la serenità anche in amore

Dopo Ferragosto esploderà la fortuna per il Leone. Gli alti e i bassi in ambito lavorativo hanno influito negativamente anche in ambito amoroso, portando a incomprensioni e allontanamenti. Ma con il Sole in transito, ritorna la pace anche in amore. Chi è in coppia ritroverà la passione perduta e il rapporto ritorna ad essere più forte di prima. Infine per i single che ancora non hanno trovato l’altra metà della mela, il mese di agosto sarà proficuo di incontri inattesi. Bisognerà semplicemente lasciarsi andare, lasciare dietro i brutti ricordi e le esperienze negative.

Lettura consigliata

La Luna piena dello Storione porterà soldi e fortuna per questo segno