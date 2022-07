Agosto è il mese che tanti aspettano per cominciare le proprie vacanze e soprattutto per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti. Il cielo di agosto è infatti caratterizzato dallo sciame delle Perseidi, che quest’anno dovrebbe essere visibile dal 12 al 13 agosto. Ammirare le stelle cadenti è sempre suggestivo e anche la mente più razionale alla vista di una stella cadente esprime un desiderio!

Osservando pianeti e costellazioni, sono in tanti a chiedersi come si concluderà l’estate 2022, come i movimenti in cielo influiranno sul proprio segno zodiacale. Infatti, che si creda o meno agli oroscopi, sono in tanti a chiedersi cosa abbia in serbo il cielo estivo. Peraltro, sapere che il proprio segno zodiacale sarà baciato dalla fortuna fa sempre piacere, rendendo di buonumore anche i più scettici. Pertanto, se la Luna piena dello Storione porterà soldi e fortuna per la Vergine, la dea bendata bacerà anche un altro segno.

Le stelle di agosto porteranno soldi e sorprese a questo segno zodiacale

Sembra proprio che la fortuna accompagnerà dall’inizio fino alla fine del mese di agosto il segno zodiacale dell’Ariete, che potrà finalmente esprimere le sue qualità. Ovvero coraggio, intraprendenza e passionalità, che lo portano ad affrontare anche situazioni più complesse con entusiasmo. Dopo un inverno di lotte e contrasti interiori, sembra che sia arrivato il sereno che gli farà raggiungere i successi tanto ambiti. Dopo tante difficoltà, causate anche da contrasti nei rapporti con i colleghi, sembra tornare a risplendere il sereno. Infatti, in ambito professionale, arriveranno importanti riconoscimenti che porteranno ad avanzamenti di carriera e ad aumenti di stipendio. Chi svolge la libera professione, invece, riceverà grossi incarichi di responsabilità che porteranno ad ingenti entrate di denaro.

Per alcuni potrebbero arrivare anche i confetti

L’influsso benevolo dei pianeti si riverserà anche in campo amoroso. Per chi è single questa sarà l’estate perfetta per trovare la persona giusta. Basterà semplicemente lasciarsi guidare dall’intuito e aprirsi alle nuove conoscenze. Le storie che nascono in questo periodo hanno ottime possibilità di diventare importanti ed essere durature. Anche chi è in coppia ritroverà la serenità e la passione dei primi tempi, sentendosi finalmente pronto a fare il grande passo. Per molti Ariete, infatti, potranno arrivare i confetti o si deciderà di andare a vivere insieme, magari allargando la famiglia. Quest’estate, pertanto, le stelle di agosto porteranno soldi e sorprese ai nati sotto il segno dell’Ariete rendendo l’estate 2022 indimenticabile sotto ogni punto di vista.

