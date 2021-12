L’inverno è arrivato e la moda è passata repentinamente dai colori tenui e le stoffe delicate dell’autunno alla lana e alle imbottiture necessarie per proteggerci dal freddo. Se vogliamo evitare di patire le basse temperature, infatti, dobbiamo pensare a un abbigliamento pesante senza eccessi, in modo da essere comode ma senza troppi strati.

Se in molti amano indossare lana, velluto e materiali tecnici, oggi vogliamo parlare di un oggetto usatissimo in passato che poi, però, è finito del dimenticatoio. Infatti, dopo essere spariti per anni ecco ritornati di moda questi accessori caldissimi ed eleganti adatti ad ogni età. Scopriamo di cosa si tratta.

Caldi e stilosi sono perfetti per ogni occasione

Stiamo parlando ovviamente degli scaldamuscoli, l’accessorio di maglieria più popolare degli anni ’80. In lana o in acrilico, coloratissimi oppure a tinta unita, fatti a mano o di lavorazione industriale, gli scaldamuscoli possono essere indossati per rendere il nostro look più stiloso e più caldo.

Amatissimi da ballerine e sportivi, gli scaldamuscoli sono nati per proteggere i muscoli delle cosce dal freddo e dagli urti. Perfetti per mantenere caldi mentre ci alleniamo, sono anche utilissimi nella vita di tutti i giorni. Resi popolari da film cult come Flashdance, sono poi diventati un icona di stile sportivo ma ricercato.

Se vogliamo indossarli, possiamo usarli sopra ai pantaloni oppure assieme a una gonna o a un vestito, abbinandoli alle calze e agli abiti. Possiamo piegarli facendo un risvoltino oppure lascirli morbidamente cadere lungo la gamba.

Potremmo anche abbinarli ad un outfit più formale e trasformarli così in un accessorio elegante e ricercato per il suo tono retrò. L’effetto sarà super cool, le nostre gambe staranno ancora più al caldo e il nostro stile non passerà di certo inosservato.

