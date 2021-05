L’orchidea è sicuramente una delle piante più apprezzate, diffuse ed eleganti che si possano trovare in una casa. La sua forma e il suo colore la rendono davvero raffinata ed è impossibile non innamorarsene a prima vista. Ma bisogna sapere come prendersene cura, soprattutto durante il tempo della fioritura. E anche nei mesi successivi dovremo sicuramente adottare dei piccoli stratagemmi che possano permetterci di mantenere la nostra pianta bella come sempre. Ed è per questo che vogliamo dare alcuni consigli che potrebbero tornare piuttosto utili. Infatti, nessuno conosce ancora questo trucco geniale per rendere la nostra orchidea bellissima e in forma più che mai.

Cosa dobbiamo fare quando l’orchidea fiorisce

Sappiamo tutti che l’orchidea inizia a fiorire durante i primi mesi invernali. Ma sappiamo altrettanto bene che questa pianta continua la sua fioritura anche in primavera inoltrata. E, durante questo periodo, vedremo i suoi fiori appassirsi. Per non rovinarla e assicurarci una fioritura meravigliosa anche durante l’anno successivo, dovremo occuparci dello stelo.

Infatti, recidiamolo, ma solo fino a un certo punto. Tagliamolo all’altezza del quarto nodo, così da avere una pianta sempre meravigliosa in ogni stagione. Nessuno conosce ancora questo trucco geniale per rendere la nostra orchidea bellissima e in forma più che mai!

Ecco invece come dovremmo curare un’orchidea senza fiori

Se la nostra pianta invece non si trova in periodo di fioritura, dovremo adottare dei semplici e piccoli accorgimenti. Cerchiamo di porla in un ambiente caldo, anche sul balcone durante l’estate. L’unica accortezza che dovremo avere in questo caso è quella di non riporla alla luce diretta dei raggi del sole. Questi ultimi, infatti, potrebbero rovinarne le foglie, ingiallendole. Perciò, ombra e caldo saranno il segreto per mantenere bella ed elegante la nostra orchidea!

Approfondimento

Facciamo attenzione, non dovremmo mai avere questo tipo di orchidea nella nostra casa ed ecco il motivo