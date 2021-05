Dopo aver fatto peggio del settore bancario per anni potrebbe essere arrivato il momento di BPER Banca. Negli ultimi anni, infatti, il titolo ha sempre fatto peggio del settore di riferimento. Ad esempio, negli ultimi 5 anni BPER Banca ha perso il 55% a fronte di una perdita media dei bancari del 28%.

Questa differenza è ancora più evidente a quanto successo nell’ultimo anno quando BPER Banca ha perso il 9% a fronte di un settore bancario che ha guadagnato il 47%. Gli ultimi mesi, però, hanno mostrato segnali di ripresa con il titolo che è stato spinto dalla speculazione sul possibile risiko nel settore bancario (clicca qui per leggere).

Dal punto di vista della valutazione BPER Banca è molto sottovalutato rispetto al suo settore di riferimento qualunque sia l’indicatore utilizzato. Anche per gli analisti il titolo è sottovalutato di oltre il 20% con un giudizio medio accumulare.

Dopo aver fatto peggio del settore bancario per anni potrebbe essere arrivato il momento di BPER Banca: Le indicazioni dell’analisi grafica

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 2,024 euro in ribasso del 4,8% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante le difficoltà nel superare l’ostacolo in area 2,106 euro (I obiettivo di prezzo sul time frame settimanale), la chiusura di maggio potrebbe avere un forte impatto rialzista sul titolo. Come si vede dal grafico mensile, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere sopra il forte ostacolo in area 1,94 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si aprirebbero le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 2,88 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo si trova in area 3,81 euro per un potenziale rialzo del 90% rispetto ai livelli attuali.

Un primo segnale ribassista si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore 1,906 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile