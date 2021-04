L’emergenza sanitaria continuerà a farci compagnia chissà per quanto tempo ma intanto gli italiani si guardano intorno per programmare l’imminente vacanza estiva al mare.

Infatti dopo aver accumulato i risparmi tutti stanno cercando una casa in questo posto meraviglioso. Molti italiani sfruttando la fragilità economica del momento hanno intenzione di fare un investimento a breve termine cercando una casa al mare dove trascorrere in sicurezza le vacanze. L’Ufficio Studi di Immobiliare.it ha analizzato quanto avvenuto nell’ultimo anno ed ha notato un aumento di richieste per le case al mare in varie aree italiane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ora, con l’estate alle porte, chi ha accumulato risparmi per un anno intero sta pensando seriamente di concludere l’acquisto di una casa in modo da sfruttare subito l’immobile.

Le aree più interessanti

Gli italiani hanno manifestato interesse per le località turistiche facilmente raggiungibili dai grandi centri cittadini. Rispetto allo scorso anno molte richieste sono giunte per gli immobili presenti sull’Isola di Ponza, nel Golfo di Gaeta e nella Maremma Laziale. Scendendo verso Sud il Cilento e le isole campane hanno registrato un aumento della domanda di quasi il 50%.

Mercato immobiliare seconde case

Più volte su queste pagine abbiamo trattato l’argomento del mercato immobiliare in difficoltà. Eppure dall’ultima ricerca sembra che i prezzi per le seconde case non hanno subito particolari stravolgimenti. I territori più cari sono le isole campane dove si spendono 6.400 euro al metro quadrato, oppure la Costiera Amalfitana con 5.943 euro/mq.

Chi non può permettersi di spendere queste cifre deve guardare a mete meno di grido ma sicuramente affascinanti e dal mare meraviglioso. Sul Gargano in Puglia le case non superano i 1.400 euro al metro quadro.

Perché molti vogliono vendere la seconda casa al mare?

Molti proprietari hanno la casa al mare da tantissimi anni ed è arrivato il momento di provvedere alla manutenzione. Costi non di poco conto e per questo motivo molti hanno pensato di mettere in vendita la casa vacanza. Perciò non è da escludere che un buon affare sia possibile realizzando finalmente il sogno di possedere una casa al mare. Sarà per questo motivo che dopo aver accumulato i risparmi tutti stanno cercando una casa in questo posto meraviglioso.