Da tempo immemore le api svolgono un preziosissimo lavoro per tutti noi. Basterebbe soffermarsi sul fatto che la quasi totalità dei fiori, a livello mondiale, sia impollinata proprio dalle api per capirne l’importanza. Come se non bastasse la presenza in un determinato ambiente, può dire molto sullo stato di salute di un appezzamento. Qualora ci si trovi al cospetto di un terreno coltivato popolato da molte api non bisogna spaventarsi, anzi. Oltre ad essere insetti impollinatori, infatti, le api sono delle formidabili “sentinelle” in grado di indicarci la salubrità dell’ambiente che ci circonda. In terreni adibiti ad una tipologia di agricoltura intensiva, la presenza di api è pressoché nulla.

Oltre al miele, le api sono in grado di fornirci anche altre tipologie di materie prime eccelse, tra cui la pappa reale. A differenza del miele, molto noto e utilizzato, la pappa reale è un prodotto più di nicchia. Proprio per questo in pochi conoscono le innumerevoli proprietà benefiche di questa preziosa sostanza prodotta delle api.

Un potentissimo rimedio contro lo stress quotidiano

Consigliata dagli esperti in materia, la pappa reale può migliorare molto il nostro umore. La pappa reale è universalmente riconosciuta per le sue proprietà ricostituenti e defaticanti. Composta da elementi nobilissimi, tra cui spiccano per quantità amminoacidi e glucidi, è vivamente consigliata a tutti. In particolar modo gli effetti benefici si manifestano in maniera evidente in tutti coloro che sono sottoposti a carichi di lavoro o di studio intensi.

Un vero toccasana per il nostro sistema immunitario

Nonostante l’abbondante bibliografia in merito, in pochi conoscono le innumerevoli proprietà benefiche di questa preziosa sostanza prodotta delle api. Oltre agli elementi chimici precedentemente citati, l’elevata concentrazione di vitamine e sali minerali offrono un adeguato sostegno al nostro sistema immunitario. In special modo la vitamina B5 è in grado di stimolare moltissimo le reazioni immunitarie. Un’assunzione regolare e costante per un periodo di tempo congruo, circa 30 giorni, permette alla pappa reale di sprigionare tutte le sue virtù.

Un’oculata assunzione di questa sostanza è veramente raccomandata a tutti. Ora non tocca fare altro che sperimentare in prima persona.

