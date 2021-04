Mentre in Italia non si hanno ancora date certe per l’avvio del turismo, la piccola isola di Malta ha escogitato un modo straordinario acchiappa-turisti stranieri.

Infatti c’è un’occasione da non perdere: risparmiare immediatamente 200 euro prenotando la vacanza in questa vicina isola. Una buona idea per attrarre turisti da tutti il mondo.

Purtroppo il settore turistico ha ricevuto un brutto colpo dall’emergenza sanitaria e perciò gli operatori vanno aiutati in tutti i modi. Lo Stato di Malta ha bruciato tutti e messo in campo questa iniziativa attrattiva per spingere il turismo.

Chi prima arriva risparmia sulla vacanza

Perciò i primi vacanzieri, prenotando almeno per tre giorni, direttamente presso le strutture alberghiere potranno ottenere questo favoloso risparmio. I turisti, però, devono sapere che questa possibilità non è contemplata per le prenotazioni effettuate sulle piattaforme online di intermediazione.

Il Governo maltese si muove in anticipo

Mentre in Italia siamo alle prese con la solita burocrazia, a Malta il passo è molto più veloce. Il Governo dell’isola ha intenzione di presentarsi da giugno come una meta Covid free al centro del Mediterraneo. L’investimento dovrebbe essere di oltre 20milioni di euro. Circa 3,5 milioni di euro dovrebbero coprire questo bonus usufruito dai turisti stranieri per la permanenza sull’isola dei templari.

Cosa faranno gli italiani?

Gli italiani che preferiscono non spendere troppo per andare in vacanza hanno più motivi per scegliere Malta. Infatti oltre a risparmiare possono raggiungere l’isola in poco più di un’ora da gran parte degli aeroporti d’Italia.

Quante persone hanno la possibilità di risparmiare?

Dai primi calcoli i fortunati dovrebbero essere circa 35 mila turisti. Il bonus è a scalare fino alla somma di 200 euro in base al livello dell’hotel scelto. Un’importante novità è rappresentata dalla permanenza sull’isola di Gozo sempre ricadente sotto lo Stato maltese. Pernottare per tre giorni in questo isolotto consentirà di ottenere un ulteriore bonus del 10%. Non si tratta di soldi veri e propri ma di un credito da spendere nella struttura per i vari servizi annessi. Dunque vale la pena tenere presente Malta in modo da risparmiare immediatamente 200 euro prenotando la vacanza in questa vicina isola.