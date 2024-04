Puntare ancora sul settore energetico? La view degli analisti di Mizuho

I mercati americani, dopo il forte rialzo dai minimi di ottobre dello scorso anno, ora sono giunti ad un punto nodale. Si ritraccia oppure si continua a tirare al rialzo? Frattanto le azioni nel settore energetico statunitense hanno registrato una forte crescita a partire da metà febbraio, seguendo l’incremento dei prezzi delle materie prime dai minimi del 2024. Puntare ancora sul settore energetico?

La view di Mizuho

Secondo una nota recente degli analisti di Mizuho, il settore energetico S&P 500 ha superato l’S&P 500 con un margine dell’8% nel 2024, principalmente grazie al rimbalzo dei prezzi del petrolio (che oggi sembrerebbe puntare verso i 100 dollari al barile) e del gas.

Gli analisti preferiscono i titoli petroliferi come Chevron Corp, Coterra Energy Inc e Civitas Resources Inc. Sebbene i titoli del settore del gas e della raffinazione abbiano registrato una significativa crescita rispetto ai prezzi delle materie prime, gli analisti ritengono che i titoli dell’esplorazione e produzione di petrolio siano ancora in linea con i prezzi del petrolio.

Gli analisti hanno dichiarato una preferenza per alcuni “esploratori” e produttori di gas come Chesapeake Energy Corp e Range Resources Corp. Tuttavia, hanno declassato tutti i titoli della raffinazione statunitense a neutrale, sottolineando che, sebbene i margini di raffinazione siano aumentati, rimangono deboli rispetto ai livelli storici, il che potrebbe influenzare le valutazioni nel breve termine.