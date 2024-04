Morgan Stanley punta su Ford: come la valutano invece gli altri analisti?

I mercati si trovano in un punto nodale: da ora in poi, ci sarà rialzo o ribasso? Fra oggi e domani probabilmente avremo una risposta attendibile. Frattanto Morgan Stanley punta su Ford.

Previsioni

Morgan Stanley ha alzato le stime di valutazione per Ford Motor Company a 17 dollari per azione, rispetto ai precedenti 16 dollari, indicando che l’azienda di Detroit sta mostrando buone performance. La banca ha confermato la sua raccomandazione di investimento su Ford, assegnando un rating Overweight.

Secondo gli analisti della banca d’affari, la diffusione più lenta del previsto dei veicoli elettrici è positiva per i flussi di cassa futuri e il potenziale di ritorno del capitale agli azionisti per le case automobilistiche americane tradizionali.

La recente divulgazione di Ford riguardo a un approccio graduale alla strategia per i veicoli elettrici ha portato Morgan Stanley a rivedere le sue proiezioni finanziarie per l’azienda, risultando in un aumento lieve della stima di valutazione. Sebbene Ford non abbia annunciato spese straordinarie associate a questa strategia, Morgan Stanley ha incluso nelle sue proiezioni una spesa straordinaria stimata di 2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2024, seguita da un’altra spesa di 1 miliardo di dollari nel 2025.

Gli analisti hanno anche osservato che Ford ha ridotto le previsioni di produzione di veicoli elettrici per il 2024 e il 2025 rispetto alle stime precedenti. Prevedono che entro il 2030, i veicoli elettrici a batteria rappresenteranno meno del 7% del volume totale di produzione globale di Ford.

Per quanto riguarda l’andamento finanziario, Morgan Stanley stima che la divisione Model registrerà un deficit di utili rettificati prima degli interessi e delle imposte di 4,6 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2024, una cifra inferiore alle previsioni precedenti. Inoltre, hanno rivisto al rialzo le previsioni di utile per azione rettificato per gli anni fiscali 2024 e 2025, rispettivamente a 1,94 dollari e 2,07 dollari per azione.