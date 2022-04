Un’altra opportunità, un’altra possibilità di trovare un lavoro stabile, in sostanza un altro concorso.

Ogni giorno ne arrivano di nuovi e la maggior parte sono indetti dai Ministeri. Abbiamo anche parlato di varie opportunità nelle Regioni e negli Enti locali, così come nelle Università. Alcuni esempi sono i tre concorsi dell’Università di Rende e dei Comuni di Perugia e Pozzuoli di cui si è parlato recentemente in questo articolo. Infatti, non tutti amano l’idea di spostarsi da casa propria, neppure per un motivo ben valido come il lavoro. Tuttavia, ricordiamoci che anche i Ministeri hanno le loro sedi periferiche dislocate in tutta Italia e se siamo fortunati potremmo ritrovarci nella nostra terra d’origine.

A questo proposito, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa vogliono presentare ai loro Lettori i dettagli di questa nuova selezione.

Si tratta di 203 posti da Assistente Tecnico presso il Ministero della Giustizia, le cui sedi si trovano proprio da Nord a Sud dello Stivale.

Il concorso è aperto ai diplomati e si divide in 5 diversi profili. Vediamo quali sono, chi può partecipare e quale sarà l’iter di selezione.

Domande a risposta multipla per 203 diplomati alla ricerca del tempo indeterminato, occhio ai requisiti e alla scadenza

I 5 profili sono così suddivisi:

50 posti Assistente Tecnico Edile;

48 posti Assistente Tecnico Elettronico;

50 posti Assistente Tecnico Elettrotecnico

49 posti Assistente Tecnico Meccanico;

6 posti Assistente Tecnico Agrario.

A ciascuno di questi corrisponde un diverso codice da consultare al bando di concorso, che sarà utile in fase di compilazione della domanda.

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, accanto ai classici generali, è necessario possedere uno specifico titolo di studio in base al profilo selezionato:

Assistente Edile: diploma di geometra;

Assistente Elettronico: diploma di istituto tecnico ad indirizzo elettronico;

per Assistente Elettrotecnico: diploma di istituto tecnico ad indirizzo elettrotecnico;

Assistente meccanico: diploma di istituto tecnico ad indirizzo meccanico;

Assistente Agrario: diploma di perito agrario.

Per ogni indirizzo si accettano anche i titoli equiparati.

Modalità

Le prove d’esame consistono inoltre in una prova scritta con domande a risposta multipla per 203 diplomati e in un colloquio orale, diverso per ogni settore. Le materie d’esame sono elencate all’articolo 8 del bando.

Inoltre, l’Amministrazione potrebbe decidere di far precedere i quiz da una preselezione in base al numero dei candidati.

È possibile candidarsi entro il prossimo 28 aprile compilando l’apposito form.

Approfondimento

Un’unica prova scritta con 40 domande per questi nuovissimi 214 posti rivolti a diplomati e laureati