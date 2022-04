È cominciato un nuovo mese, è ormai arrivato aprile. Si guarda dunque alla primavera e al futuro, lasciandosi alle spalle l’inverno. Poco importa se sia stato positivo o meno, ora c’è da vedere se la strada può cambiare direzione.

Aprile è un mese che potrebbe rivelarsi particolarmente proficuo per alcuni. Infatti, stelle e pianeti sembrerebbero favorire con grandi progetti una parte dello zodiaco. Saranno loro a beneficiare di grandi opportunità e anche di soddisfazioni economiche. Infatti, arrivano gioie sul lavoro non solo per Ariete. Ci sarà anche qualche altro segno fortunato.

La scalata irrefrenabile dell’Ariete

Comincia alla grande aprile per l’Ariete, che è anche il segno del mese. D’altronde, già da un po’ sta vivendo una vera pacchia. Finora sospinto da Sole e Mercurio, ora dalla sua parte vi sarà anche la Luna nuova. La strada è in salita e non resta che dare gas per scalare la vetta.

In ambito professionale ha lasciato da parte le tensioni e, sfruttando il suo piglio sicuro, si sta facendo valere e apprezzare. D’altronde, non è certo il tipo che non riesce a farsi notare, per cui non sarebbe improbabile risaltare anche davanti agli occhi dei superiori. Un atteggiamento produttivo che potrebbe portare a rimpinguare ulteriormente le sue finanze già ben messe.

Gioie sul lavoro non solo per Ariete ma anche per questi segni zodiacali che si tufferanno in una montagna di soldi

Neanche il Sagittario se l’è passata male negli ultimi tempi, ma ora vedrà prosperare la sua situazione. Sarà particolarmente intraprendente e si sa che la fortuna aiuta gli audaci. Si è saputo imporre in ambito lavorativo e ora deve solo attendere che giungano i frutti.

Al contrario, la Vergine è da poco in fase di ripresa. La sfortuna sembrava essere diventata una sua compagna fissa, ma finalmente la libera completamente dal suo giogo. Sul lavoro, la sua scrupolosità nonché il suo piglio critico potrebbero essere doti particolarmente apprezzate e lodate. Ovviamente, una tale eccellenza non potrà non trovare qualche gradita gratifica economica.

Il Leone, dopo qualche difficoltà, ha cominciato a ruggire e il suo non è certo un boato privo di risonanza. È lanciatissimo e difende a denti stretti il suo ruolo di leader, non cede di un passo. È risaputo, d’altronde, che sia tra i segni più ambiziosi. Ha tante idee da portare a termine e alcune potrebbero rivelarsi davvero proficue.

Il Toro non ha goduto di grosse finanze di recente e ciò l’ha condotto a rivedere un poco i propri atteggiamenti e obiettivi. Testardo com’è, si è rimboccato le maniche perché non ha intenzione certo di trascurare i propri progetti. La sua fatica potrebbe trovare allettanti premi.

I Gemelli stanno vivendo un periodo di benessere ed equilibrio, sentono la fortuna dalla loro. Questo stato d’animo si tramuta in una forza prorompente, animata dalla loro grandiosa fantasia. Una fusione perfetta che li porta a spaccare e a imboccare strade particolarmente produttive. Il ferro va battuto finché è caldo e ne sono consapevoli. Come moderni re Mida, potrebbero trasformare in oro tutto ciò che toccano.

