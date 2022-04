Lo abbiamo sempre a disposizione e puntualmente ci stupisce per la sua utilità. Parliamo ovviamente del bicarbonato di sodio, formidabile in mille e più occasioni. Grazie alla sua versatilità ci toglie da tanti impicci riguardanti le faccende di casa, a partire dalla pulizia di forno e lavatrice.

Ma non solo. Lo si sfrutta spesso e volentieri anche per liberare lo scarico intasato del lavandino. Basterà miscelarlo con l’aceto in una tazza e applicare la soluzione sgorgante. Ma potremmo restare giorni a citare tutti gli altri usi di questo eccezionale rimedio naturale.

Eppure, ogni volta se ne scoprono di nuovi e forse inconsueti, ma altrettanto utili. Oltre che per pulire forno e lavatrice e sgorgare il lavandino, infatti, il bicarbonato offre un aiuto considerevole a chi ha il pollice verde. Vediamo come e in quali casi possiamo utilizzarlo.

Contro erbacce e muffe dannose

Alcuni utilizzi forse già si conoscono, ma ci teniamo a ribadirli. Il bicarbonato è un grande alleato per sbarazzarsi delle erbacce infestanti che prendono d’assalto il giardino. Possiamo versarlo direttamente sopra oppure scioglierlo prima in acqua calda.

Inoltre, la sua azione antifungina fa sì che possa salvare le piante dall’attacco delle muffe. Mescoliamone due cucchiai in un litro d’acqua, poi spruzziamo la soluzione nei punti d’interesse. In maniera simile possiamo servircene anche per allontanare animaletti scomodi come formiche e afidi.

Oltre che per pulire forno e lavatrice e sturare il lavandino, il bicarbonato è un rimedio fenomenale per questi usi in giardino

Passiamo ora agli usi esterni probabilmente meno risaputi del nostro bicarbonato. Il primo riguarda la pulizia delle foglie. Alcune specie di piante hanno bisogno di maggior attenzione. Per occuparcene potremmo diluire mezzo cucchiaino di bicarbonato in un litro di acqua e nebulizzare tutto sulla chioma. Terminiamo asciugando delicatamente con un pezzo di carta assorbente.

Il bicarbonato è perfetto anche per coprire i cattivi odori in giardino. Basterà distribuirne uno strato sul compost o posizionarvi un sacchetto di tessuto pieno. Facciamo lo stesso con i bidoni della spazzatura.

Stop alle cavolaie

Chi coltiva le verze sa bene che potrebbe avere a che fare con le fastidiose cavolaie. Questi bruchi sono alquanto dannosi per gli ortaggi. Per scacciarli, potremmo servirci di un mix di farina e bicarbonato da applicare sulle foglie all’occorrenza.

Terminata la giornata nell’orto, poi, potremmo lavarci accuratamente le mani con una pasta naturale. Mischiamo un goccio d’acqua a una manciata di bicarbonato e usiamo questa crema per disfarci dello sporco su palmi e dita.

Prima di procedere, si consiglia preventivamente di accertarsi che le piante sopportino il trattamento indicato. Inoltre, cerchiamo di non esagerare con le dosi di prodotto, per non compromettere l’equilibrio di orto e giardino.

