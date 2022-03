Quante volte ci presentiamo al medico affermando di avere mal di stomaco. Una bella visita completa, magari qualche analisi ad hoc e un esame per scongiurare il peggio. Per scoprire che stiamo bene e siamo sani come pesci, ma abbondiamo con determinati alimenti a tavola. Tantissime persone adorano e usano il peperoncino. Che tanto bene farebbe al cuore, ma per chi soffre di gastrite, esofagite e stomaco delicato sarebbe una vera bomba atomica. Nella corsa alla salute e al benessere della tavola, ricordiamoci però che il pericolo potrebbe essere dietro l’angolo. Ed ecco nascondersi le insidie dietro a un condimento, una spezia che usiamo spesso, ma il cui abuso potrebbe essere dannoso. Ed è il caso specifico che vedremo oggi, magari sorprendendo qualche nostro Lettore.

Un’origine tra le meraviglie della Terra

Magari la usiamo quasi tutti i giorni, anche se forse non con la costanza delle nostre nonne, ma in pochi sappiamo che la noce moscata viene da un vero proprio paradiso. È infatti originaria delle isole Molucche, bellissimo arcipelago che si trova vicino alla più famosa isola di Papua. Veri e propri incontaminati scenari da fiaba, che sarebbe bello visitare almeno una volta nella vita. Proprio queste isole vengono chiamate anche dai nativi, “isole delle spezie”. Sono tantissime, infatti le piantagioni che garantiscono alle nostre cucine l’arrivo di spezie importanti molto comuni proprio come la noce moscata.

Dolori generici, difficoltà di concentrazione e palpitazioni cardiache potrebbero incredibilmente dipendere non dallo stress ma dall’abuso di una spezia di uso quotidiano

Come ricorda anche questo studio, la noce moscata, presa in dosi minime, oltre a fornire un sapore gustoso ai nostri piatti, sarebbe anche:

digestiva;

antidepressiva;

addirittura, afrodisiaca.

La noce moscata, secondo le tabelle nutrizionali, è ricca di minerali, vitamine e antiossidanti. Preziosi alleati della salute, ma che, in questa spezia andrebbero assunti con moderazione.

Lo sballo che arriva dalla noce moscata

Dolori generici, difficoltà di concentrazione e palpitazioni cardiache per chi addirittura amerebbe “sballarsi” con la noce moscata. Sembra incredibile, ma proprio abusare di noce moscata potrebbe portare anche a effetti collaterali simili a quelli della droga. Non per niente gli esperti quantificano in oltre 2 grammi il pericolo che la noce moscata faccia addirittura “sballare”. Per capirci, 2 grammi di noce moscata potrebbero corrispondere a mezzo cucchiaio. Una quantità decisamente estrema che difficilmente potremmo usare in cucina.

