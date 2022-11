Cosa fare per patente smarrita e come richiedere il duplicato per deterioramento

La patente è sempre stato un documento particolare per tante persone. Non solo perché permette di guidare, ma in un certo senso per quello che ha sempre rappresentato. Ovvero, avere la patente ha sempre simboleggiato il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Poter guidare, come i genitori, avere la libertà di muoversi autonomamente senza bisogno di passaggi di auto rappresenta una sorta di transizione. Insomma, possedere questo documento va al di là del suo valore legale. Ne ha molto di più da un punto di vista simbolico.

Come ottenere la patente elettronica?

La usiamo anche come documento di riconoscimento, al posto della carta di identità. Soprattutto se abbiamo ancora la carta di identità cartacea, mentre invece abbiamo la patente elettronica. Tra l’altro, per ottenere la patente elettronica, una volta che sta per scadere, basta rivolgersi alla scuola guida. Perché magari siamo informati su come rinnovare il passaporto in scadenza o scaduto, ma non la patente.

Dovremo fare il classico esame oculistico, pagare quanto dovuto e nel giro di pochi giorni ci ritroveremo in tasca la nostra patente elettronica. Cosa fare per patente smarrita non tutti lo sanno, ma potrebbe non essere più importante. Con l’app Wallet italiana, infatti, esiste un progetto, nel 2023, per farcela archiviare digitalmente. In questo modo potremmo non aver più bisogno di averla con noi, ma basterà mostrare la foto nel Wallet. La polizia controllerà la sua validità con un codice QR e nulla più. Una vera comodità, insomma.

Cosa fare se smarriamo questo documento

In questo caso, non dovremo nemmeno diventare matti in caso di smarrimento, come invece accade ancora oggi. Cosa fare per patente smarrita è presto detto. La prima cosa, nel caso malaugurato di smarrimento della patente, è rivolgerci alla Polizia. Dovremo, infatti, denunciare lo smarrimento (o il furto) del documento di riconoscimento.

Il tutto va fatto entro 48 ore dalla scomparsa. In caso la cosa sia avvenuta all’estero, dovremmo farlo poi anche in Italia, una volta rientrati. Ci viene rilasciato un permesso provvisorio che, automaticamente, invalida la patente smarrita.

Cosa fare per patente smarrita sia in Italia sia all’estero

Se la nostra patente è duplicabile, dovremo presentare alla Polizia due foto e pagare un bollettino PagoPA per il duplicato. Sarà poi il Ministero a spedircelo a casa, entro 45 giorni dalla denuncia. Nel caso non fosse arrivato, dovremo chiamare il numero verde o scrivere un’e-mail. Se la patente non è duplicabile, allora dovremo andare alla Motorizzazione Civile per fare richiesta del duplicato.

Se, invece, la patente si è semplicemente deteriorata, a furia di usarla, ecco cosa fare. Ci costerà 42,20 euro e di solito si considera deteriorata se non è più possibile leggere gli estremi di riconoscimento. In questo caso, dovremo fare domanda direttamente alla Motorizzazione Civile oppure ad una autoscuola o agenzia che facciano pratiche auto.