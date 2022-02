Spesso tendiamo a minimizzare alcuni sintomi, pensando che siano solo malesseri passeggeri.

Fastidi come una stanchezza cronica o difficoltà nell’addormentarsi, ad esempio, sono problematiche molto comuni, che riguardano tantissime persone ogni giorno.

Il problema nasce quando queste situazioni persistono nel tempo. In alcuni casi, infatti, questi sintomi apparentemente banali, potrebbero segnalare la presenza di una vera e propria malattia, la fibromialgia.

Una malattia di cui si parla ancora troppo poco

I disturbi causati dalla fibromialgia non sono sempre uguali, ma possono variare da un individuo all’altro. Proprio per questo motivo, per diversi anni questa malattia non è stata presa in considerazione come tale.

I sintomi, infatti, sono comuni davvero a tantissime altre patologie. Stiamo parlando, ad esempio, di mal di testa, difficoltà di concentrazione, ma anche disturbi della digestione, con episodi di stitichezza e diarrea, ma non solo.

Dolori articolari, frequenti risvegli notturni e formicolii diffusi potrebbero essere l’anticamera di questa patologia molto diffusa

Dicevamo che la malattia non è così semplice da diagnosticare, proprio perché coinvolge il paziente non solo a livello fisico, ma anche psicologico.

I disturbi provocati, infatti, possono essere anche ansia, confusione mentale e depressione. Come se non bastasse, potrebbe causare anche tachicardia, ma anche senso di intorpidimento e formicolii sparsi nel fisico.

Dolori articolari, frequenti risvegli notturni e formicolii diffusi, quindi, sono solo alcuni dei tanti sintomi causati da questa fastidiosissima malattia.

A quale specialista bisogna rivolgersi

La fibromialgia, non presentandosi sempre con gli stessi sintomi, va trattata da più specialisti. In generale, però, il medico di riferimento per questa malattia è il reumatologo.

Come riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, durante questa visita, lo specialista controllerà alcune zone fisiche specifiche note come “tender points”. Si tratta di punti posti lungo tutto il corpo, in posizione simmetrica, che, se stimolati, produrrebbero dolore.

Questi si trovano nella parte alta del corpo, quindi in corrispondenza della base del collo e del cranio, ma anche vicino alle spalle. Sono, però, anche in corrispondenza della cassa toracica, delle anche, di glutei e ginocchia.

Ecco come curare questa malattia

Lo specialista, quindi, stabilirà una cura cucita appositamente sulle necessità del paziente. La terapia non sarà solo farmacologica, ma riguarderà anche il cambiamento di alcune abitudini di vita.

Inoltre, bisognerà eseguire anche alcuni esercizi specifici, atti a rilassare i muscoli e ritrovare un po’ di sollievo.