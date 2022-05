Dolore al petto unito all’ansia e alla mancanza di respiro potrebbero essere il pericoloso campanello d’allarme per un evento che colpirebbe le donne

Proprio in una recente convention medica internazionale, lo stress è stato definito “epidemia mondiale”. Una vera e propria malattia che colpisce secondo le ultime statistiche 7 adulti su 10 del pianeta. Con punte addirittura più alte nei paesi maggiormente industrializzati, come l’Italia. Stress che può colpire sul lavoro, dando il via alle malattie professionali, ma anche in famiglia e negli affetti. Potremmo anche ricollegarlo ai tanti matrimoni che falliscono e che vedono almeno uno dei due partner finire sotto analisi proprio causa dello stress. Una malattia silente, terribile e da curare il prima possibile, come ricordano i medici, prima che possa anche diventare esaurimento nervoso e depressione. Dolore al petto unito all’ansia e alla mancanza di respiro sono quindi sintomi da non sottovalutare assolutamente, ma da comunicare immediatamente al nostro medico. Attenzione, però che il senso di ansia, unito ad altri sintomi potrebbe denotare l’arrivo di un evento salutare pericolosissimo.

Sono in aumento anche nelle donne gli infarti

Per troppi anni abbiamo pensato al luogo comune degli infarti legati soprattutto agli uomini. È pur vero che le statistiche dicono ancora questo, ma affermano che sarebbero in continuo aumento anche tra le donne. E, proprio nelle nostre quote rosa, potrebbe manifestarsi in maniera leggermente diversa, rispetto ai classici sintomi del dolore al braccio sinistro e al petto che colpirebbero gli uomini. Come ricordano i medici in questo studio, nelle donne l’infarto potrebbe essere preceduto da:

dolore al collo;

improvviso mal di schiena;

debolezza e stanchezza anche non provocate da sforzi impegnativi;

sudorazione improvvisa e incontrollata.

Attenzione, però anche ai classici sintomi come il senso di oppressione e la mancanza di respiro. Sintomi che potrebbero proporsi anche semplicemente dopo aver rifatto il letto e pulito il pavimento. Così come potrebbe trarre in inganno la sudorazione improvvisa, tipica delle donne che hanno raggiunto la menopausa. E, invece, secondo gli esperti potrebbe essere una delle avvisaglie meno conosciute dell’arrivo di un infarto.

Non sottovalutiamo nemmeno la mancanza di respiro, sia dopo uno sforzo agonistico, ma soprattutto quando siamo sdraiati a letto o sul divano. Senso di oppressione e di difficoltà nella respirazione, che potrebbe entrarci in inganno, migliorando quando ci mettiamo in piedi. Ma, potrebbe essere purtroppo una trappola che non ci farebbe capire esattamente l’importanza del sinistro che starebbe arrivando.

