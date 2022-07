In questi ultimi mesi abbiamo visto i prezzi schizzare irrimediabilmente in alto. L’inflazione infatti ha portato un aumento molto tangibile dei costi del cibo e la crisi con l’Ucraina ha gonfiato le utenze come gas e luce fino a farle diventare insostenibili. Per questo, ora più che mai, è necessario cominciare a risparmiare dove si può. Per questo oggi parliamo di alcune possibilità che si attivano in un preciso giorno, quello in cui compiamo gli anni. Infatti è possibile festeggiare il compleanno gratis o quasi grazie a queste offerte imperdibili che ci fanno risparmiare un sacco di soldi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I modi intelligenti per rimanere sempre aggiornati sui tagli di prezzo

Il primo modo per poter rimanere aggiornati su questo genere di situazioni è quello di iscriversi alle newsletter dei brand che ci piacciono di più. Infatti è possibile ricevere dei campioncini omaggio per il proprio compleanno oppure dei codici che permettono di comprare a meno i prodotti presenti sullo shop. Per distinguere questo genere di mail da quelle spam, consigliamo di iscriversi sempre inserendo fra nome e cognome quello del sito a cui ci si iscrive. In questo modo saremo sicuri del mittente. In altri casi è necessario avere stipulato una carta fedeltà all’interno dei negozi fisici per accedere a questo tipo di promozioni.

Festeggiare il compleanno gratis o quasi è possibile grazie ai ristoranti e ai negozi che ci fanno un regalo o uno sconto

Ci sono però poi anche store di vario tipo e ristoranti che ci regalano qualcosa il giorno del nostro compleanno. Ecco un piccolo elenco da cui trarre spunto:

H&M per questa occasione fornisce il 25% di sconto su un capo a scelta quando si è iscritti al programma Hello Member;

Intimissimi invece fornisce il 20% agli iscritti allo Status Privilege su tutto il carrello;

Carpisa prende 10 euro in meno su un acquisto minimo di 20 se si appartiene al programma fedeltà Cyao;

Zalando offre il 10% se iscritti alla newsletter;

Yamamay sconta 10 euro su un minimo di 40 scaricando l’app;

Sephora regala una maschera per il viso;

la catena Hamerica’s invece offre un pranzo con hamburger, bibita e patatine al festeggiato se presenta la carta d’identità;

Ikea invece regala un caffè, una fetta di torta e 10 euro in meno su una spesa da 60.

Lettura consigliata

Soggiornare in hotel di lusso e usufruire di spa e servizi a prezzi scontati è facile se si conoscono questi trucchi del mestiere