A metà giugno gli italiani hanno voglia di leggerezza e freschezza. Molti si preparano delle insalate, altri creano delle ricette con alcune verdure grigliate, ma tutti si concentrano sugli antipasti. Per questa ragione, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno voluto analizzare le offerte nei supermercati e discount relative a prodotti freschi e perfetti per gli antipasti. Naturalmente, però, conoscendo la giusta predilezione del nostro popolo per la pasta, si presenteranno anche offerte convenienti per quel genere di prodotto. Infatti, ecco pasta e prosciutto in offerte da urlo in alcuni supermercati e discount italiani.

Conad e Famila

Chi ama il prosciutto cotto lo potrà trovare in offerta a 16,90 euro al chilo da Conad. Si tratta del prosciutto cotto alta qualità proprio della marca Conad, mentre chi preferisce il crudo potrà trovare il prosciutto di Norcia IGP Sapori e Dintorni di Conad a 20,90 euro al chilo. Sempre per restare nel reparto affettati, la Conad propone la Bresaola della Valtellina IGP Sapori e Dintorni a 29,90 euro al chilo. Il petto di tacchino al forno Aequilibrium Aia, invece, è a 10,90 euro al chilo.

Passando al Famila, troviamo la mortadella Felsineo, la blu di Felsineo con pistacchio IGP, a 8,90 euro al chilo. Al Famila inoltre troviamo molte offerte sulla pasta, come per la Divella. La confezione da 500 grammi di pasta di semola è a 0,69 euro a pezzo. Chi invece preferisce la pasta ripiena troverà i Rana Gioia Verde nella confezione da 500 grammi a 2,59 euro.

Pasta e prosciutto in offerte da urlo e da non perdersi in questi discount e supermercati italiani

Lidl, invece, offre il prosciutto crudo nazionale stagionato della casa Dal salumiere a 2,39 euro per la confezione da 250 grammi. Chi ama gusti più nordici può senz’altro provare lo speck affumicato essiccato all’aria a 1,49 euro per la confezione da 100 grammi. Chi vuole mantenersi leggero, invece, sempre da Lidl troverà il prosciutto crudo light Dal salumiere a 1,99 euro per la confezione sempre da 100 grammi.

Concludiamo con il discount MD che propone il prosciutto crudo La fattoria a 1,29 euro per la confezione da 100 grammi. Il prosciutto crudo sardo è a 2,19 euro per la confezione da 100 grammi e nello stesso formato troviamo anche il salame grana grossa di Fonni a 1,59 euro.

