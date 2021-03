Che le verdure facciano bene al nostro organismo è cosa nota e risaputa. Che però possano essere appetibili e gustose, forse un po’ meno. Non demordiamo, consumare verdure e frutta è il segreto di una vita lunga e in salute.

Cerchiamo quindi di valorizzare le verdure, capiamo come cucinarle al meglio. Se le prepariamo bollite, perdono quasi tutto del loro sapore. Crude? Un’audacia di alcuni chef stellati, specialmente francesi.

Noi italiani, invece, amiamo le verdure anche per altre occasioni. Ad esempio, per un ottimo sugo per pasta corta proprio come in questo caso. Pasta cremosa con verdure che depura l’organismo e piace proprio a tutti.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 150 grammi di pasta corta, penne o farfalle;

b) 100 grammi di zucchine;

c) olio evo e una noce burro;

d) un bicchiere di champagne;

e) mezzo bicchiere di panna;

f) mezzo scalogno.

Preparazione

Innanzitutto cerchiamo di capire come fare il sugo. Per quanto riguarda la pasta, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già lungamente parlato del madornale errore che fa la maggioranza degli italiani.

Evitati, dunque, i grossolani errori, concentriamoci nella preparazione delle verdure. Prendiamo le nostre zucchine, le laviamo per bene e le tagliamo a rondelle. Più sottili saranno le nostre listarelle, più il sugo diventerà cremoso.

Nel frattempo, prendiamo una pentola capiente e ci versiamo abbondante acqua. Accendiamo il fuoco e portiamo a bollore. Versiamo, quindi, il sale e poi la nostra pasta. Cronometro, dieci minuti per far saltare le zucchine in padella.

Prepariamo un soffritto di scalogno (olio e burro) e inseriamo le nostre rondelle. Fuoco basso e poi, per trenta secondi fuoco altissimo.

Quando la padella è incandescente, andiamo a sfumare le zucchine con il nostro champagne. Questo è quel tocco di classe che renderà unico il nostro piatto.

Finita la cottura della pasta, la facciamo saltare ancora per uno o due minuti in padella. Il piatto è pronto, buon appetito! Ecco la pasta cremosa con verdure che depura l’organismo e piace proprio a tutti.