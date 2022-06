Disponibili tantissimi profili accessibili con diploma e licenza media per cui candidarsi adesso

Nuove opportunità di lavoro arrivano da Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori del sistema Coop. Grazie ai pochi requisiti, le offerte di lavoro disponibili risultano essere davvero accessibili. Per molte non è necessario avere un titolo di studio specifico, né tantomeno un’esperienza pregressa nel ruolo.

Sono disponibili tantissimi profili accessibili con diploma e licenza media. Partiamo dalla posizione di addetti/e alle vendite. Coop Alleanza 3.0 cerca candidati con buone capacità relazionali disponibili a lavorare con orari flessibili su turni e nei weekend. Stando all’annuncio, non ci sono richieste riguardo titolo di studio ed esperienza. Verrà offerto alle risorse selezionate un contratto a tempo determinato sulla base delle esigenze aziendali. Le stesse si occuperanno di svolgere mansioni nel punto vendita loro affidato in ambito pescheria, gastronomia, macelleria, cassa, ortofrutta e allestimento scaffali. Per quanto riguarda le sedi lavorative finali, questo profilo è ricercato nei punti di Castel San Pietro, Lugo, Faenza, Riccione, Rimini, Cesenatico e tanti altri.

Più specializzato è il profilo di addetto al reparto macelleria. Le risorse selezionate verranno inserite nei reparti carne e si occuperanno del confezionamento e della vendita dei prodotti al banco. Tra i requisiti richiesti vi sono dimestichezza nell’uso di affettatrici e coltelli, attitudine al contatto con il cliente, flessibilità e disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi. Coop Alleanza 3.0 offre un contratto iniziale di 3 mesi in formula part time.

Altra posizione richiesta, meno accessibile delle altre presentate sopra, è quella per farmacisti. I candidati scelti si occuperanno di accogliere ed assistere la clientela, sistemare le merci e curare lo spazio vendita. Sono richiesti il possesso di una laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti, flessibilità e disponibilità nei weekend e nei festivi. Inoltre, il candidato ideale possiede ottime doti organizzative, predisposizione al contatto con la clientela e attitudine al lavoro in team. Inizialmente, Coop Alleanza 3.0 offre un contratto a tempo determinato, possibile sia in formula part time che full time.

Informazioni ulteriori sulle offerte sopra presentate e sulle altre posizioni disponibili sono consultabili sulla pagina dedicata alle carriere di Coop Alleanza 3.0. Se siamo alla ricerca di altre offerte di lavoro per diplomati, Ferrovie dello Stato ha ora attivi diversi annunci in scadenza per più profili.

Non passano inosservati i numerosi annunci di lavoro per questa catena italiana con negozi su tutto il territorio nazionale