Se siamo alla ricerca di profili accessibili anche senza un particolare titolo di studio o esperienza pregressa, queste opportunità potrebbero fare al caso nostro. Sono in tutto 14 gli annunci pubblicati sulla piattaforma dedicata alle carriere di Leolandia, noto parco di divertimenti situato nel Nord Italia.

Fra gli annunci più accessibili

I ruoli disponibili sono rivolti a candidati a vari livelli di carriera e di tutte le età. Fra gli annunci più accessibili troviamo “Addette/i Biglietterie”, per la cui mansione non è richiesto necessariamente un titolo di studio specifico. Tuttavia, il candidato ideale possiede ottime doti relazionali e comunicative, spirito di adattamento, precisione e senso di responsabilità. Chiudono il quadro conoscenze della piattaforma Office e della lingua inglese. In via preferenziale, sono graditi candidati con conoscenze di contabilità di base e che sappiano parlare una seconda lingua straniera.

Si presenta sulla stessa linea l’annuncio per “Addette/i Accoglienza”, incaricati di accogliere e rispondere alle richieste della clientela, quali semplici informazioni o eventuali reclami. La risorsa deve essere in possesso di ottime doti relazionali, propenso al contatto con la clientela e avere buone capacità di problem solving. Seguono un forte spirito di adattamento a lavorare in piedi e buone conoscenze riguardo la piattaforma Office e la lingua inglese.

Disponibili 14 annunci lavorativi dai requisiti accessibili per una grande e nota struttura italiana

Con simile accessibilità dei requisiti sono presenti altre opportunità in Leolandia, come le offerte per “Commesse/i” e ”Operatrici/Operatori Giostre”. Più specializzati sono gli annunci per “Manutentore Junior” e “Digital Content Specialist”.

Per il primo si richiede al candidato un diploma in discipline tecniche, quali elettronica, meccanica e simili. Inoltre, lo stesso deve saper leggere un disegno elettrico o meccanico, essere propenso al lavoro in team e, in via preferenziale, aver maturato un’esperienza pregressa.

Nel ruolo di “Digital Content Specialist” si ricercano candidati aventi una buona esperienza come content creator in ambito social. Gli stessi devono essere in possesso di spiccate doti di storytelling e creative.

Sono ora disponibili 14 annunci lavorativi sulla pagina web di Leolandia dedicata alle carriere. Sulla stessa troveremo l’opzione per inviare candidatura spontanea, nel caso gli annunci disponibili non fossero compatibili con i propri requisiti o preferenze. All’interno dello spazio riservato alla singola offerta di lavoro troveremo tutti i dettagli annessi e le istruzioni per candidarsi.

