Tra le mura domestiche, specie quando si fanno le pulizie approfondite, lavare di solito non basta. Per un’igiene impeccabile occorre infatti pure disinfettare a partire dal bagno, passando per la cucina. In questi casi è comune l’uso della candeggina che è vero che è un ottimo disinfettante. Pur tuttavia, l’uso della candeggina deve avvenire sempre con la massima prudenza.

In quanto l’uso frequente può causare delle irritazioni non solo alla pelle. Ma in certi casi pure agli occhi ed alla bocca. Così come c’è chi è proprio intollerante all’uso della candeggina, fino a manifestare asma e problemi respiratori.

In altre parole, l’uso della candeggina tra le mura domestiche è molto diffuso. Ma si tratta di un prodotto che, seppur molto efficace, è anche tra i più tossici. Ragion per cui, tra l’altro, occorre tenerla sempre lontano dalla portata dei bambini. Ed allora, proprio al fine di disinfettare, vediamo quali sono le migliori alternative alla candeggina puntando anche su prodotti che sono rigorosamente naturali.

Disinfettare senza candeggina con alternative e prodotti naturali

Nel dettaglio, tra le alternative alla candeggina spicca per disinfettare il bicarbonato di sodio. Al punto che, per chi proprio non sopporta la candeggina, il bicarbonato di sodio viene spesso considerato, in tutto e per tutto, il re della disinfezione domestica.

Su come disinfettare senza candeggina non c’è solo il bicarbonato di sodio. Ma anche il succo di limone che ha delle proprietà disinfettanti naturali. Per esempio, muniti di uno spruzzino, è possibile creare una potente soluzione disinfettante naturale. Aggiungendo, per ogni 200 ml di acqua, un cucchiaio di succo di limone ed un cucchiaio di aceto.

Soluzioni naturali che sono alternativi al limone, all’aceto ed anche al bicarbonato di sodio

Il limone, l’aceto ed il bicarbonato di sodio, nel complesso, sono i disinfettanti naturali più usati. Proprio al posto della candeggina. Ma ci sono pure altre alternative che, magari poco conosciute, sono comunque altrettanto efficaci. Tra queste spicca il perossido di idrogeno. Che è comunemente noto come acqua ossigenata, e che in genere viene utilizzato per la disinfezione dalle società che sono specializzate nei servizi di sanificazione.

In più, pure il tea tree oil ha delle potenti proprietà disinfettanti unendolo, al fine di creare una miscela per il nostro spruzzino, all’aceto di mele e all’acqua calda. Basterà poi spruzzare sulle superfici in casa da disinfettare. E asciugare con un panno morbido e asciutto.

