La pandemia ha cambiato molto le nostre abitudini. E anche le più banali ora ci sembrano complicate. Pensa per esempio alla spesa. Se prima era parte della quotidianità, ora sta diventando più complesso farla. Per fortuna in questo momento le file sono diminuite. Ma dobbiamo sempre stare attenti a non toccare troppo il cibo. Pare infatti che potrebbe arrivare una nuova ondata di Covid. E in qualche modo ci guardiamo sempre le spalle. Quindi andare a fare la spesa tornerà ad essere complicato? E cosa dobbiamo fare quando torniamo a casa? Non possiamo di certo riporre tutto in cucina come prima. Dobbiamo assicurarci che sia tutto igienizzato per proteggere la nostra salute. Quindi, disinfetta sempre la spesa quando torni a casa. Ecco tutti i consigli per quando sei di ritorno dal supermercato

Svuota le buste sul pavimento

La prima cosa che devi fare è svuotare la spesa sul pavimento. Prima di andare al supermercato assicurati di aver lavato per terra. Non ti diremmo mai di poggiare il tuo cibo su un pavimento sporco! Scegli quindi un’area da disinfettare. Quello sarà il tuo nuovo ripiano per la spesa!

Butta tutti gli involucri di plastica

Per essere certi che tutto il cibo sia sicuro per la nostra salute, estrailo dai contenitori di plastica. Infine, butta la plastica. È sempre la cosa più sicura. Così sarai sicuro che la tua spesa sarà salva! E la tua salute al sicuro.

Lava accuratamente frutta e verdura

Questo è uno dei passaggi più importanti. Ti aiuterà anche a eliminare tutti i pesticidi. Riponi frutta e verdura in un po’ di acqua e aceto. In questo modo saranno disinfettate alla perfezione. Per sapere altri modi in cui igienizzarle, puoi guardare qui.

Pulisci con un panno le scatole di cartone

Tutte le scatole di cartone che entrano nella tua casa, devono essere igienizzate. Puliscile con un panno umido e un disinfettante. Mettile poi vicino alla finestra per qualche minuto. In questo modo prenderanno aria.

Lava mani e pavimento

Finito questo processo, lava in modo accurato le tue mani. Assicurati di aver sistemato tutta la spesa e poi disinfetta anche il pavimento. Gli oggetti nella tua casa saranno super igienizzati. E la tua spesa sarà al sicuro!

Dunque, ora sai che devi sempre disinfettare la spesa quando torni a casa. Ecco tutti i consigli per quando sei di ritorno dal supermercato. Fanne buon uso!