Le faccende di casa sono un’impellenza necessaria, ma che molti di noi preferirebbero delegare ad altri. A volte, però, non si è nella situazione economica o semplicemente non si ha voglia di affidare le faccende domestiche a una donna delle pulizie.

Le regole d’oro per lavare e stendere i capi in modo da non doverli stirare

In questo caso la soluzione è cercare di fare semplicemente lo stretto indispensabile. Nella maniera più intelligente possibile. Oggi parliamo di come velocizzare il bucato. Abbiamo in serbo un trucco innovativo per dimenticare asse e ferro da stiro. A tale scopo illustriamo le regole d’oro per lavare e stendere i capi in modo da non doverli stirare. Scopriamo insieme quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Inserirli al contrario

Un trucco semplice, ma efficace, consiste nel girare al contrario tutti i capi. In questo modo faremo sì che i dentini della lavatrice non rovinino la parte esterna dei nostri maglioni o pantaloni. Inoltre diminuiremo la possibilità di stropicciarli.

Scuoterli energicamente

Una volta estratti dalla lavatrice, i capi logicamente vanno stesi. Sconsigliamo, infatti, di usare l’asciugatrice.

Quest’ultimo elettrodomestico può risultare prezioso in varie occasioni. Specialmente durante l’inverno in cui diventa difficile far asciugare le cose all’aria aperta, ma non in quest’occasione. Infatti contribuisce a creare delle fastidiose pieghe in tutti i vestiti. Meglio prenderli uno per uno e, prima di metterli sullo stendino, dargli un bello scossone con un movimento brusco dall’alto verso il basso. Ciò permette di fare uno stiraggio “al naturale” che risulta efficace soprattutto con i tessuti sintetici.

Oggi abbiamo elencato le regole d’oro per lavare e stendere i capi in modo da non doverli stirare. Se desiderano scoprire altri metodi per semplificare il bucato e per mantenere intatti i propri vestiti, basta dare un’occhiata a questo link. Qui infatti si spiega perché sarebbe meglio non utilizzare la lavatrice e l’asciugatrice per lavare i propri completini intimi.