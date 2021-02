Piante e fiori da tenere in un terrazzo esposto al sole

Le piante da terrazzo vanno scelte in base all’esposizione solare di questo ambiente. Tutti vorremmo avere un meraviglioso terrazzo fiorito, dove rilassarsi e godersi le proprie piante, ma non tutte le piante amano i raggi solari.

Fiori e piante che amano i raggi del sole

Anzi, alcune rischiano di morire se colpite dal sole diretto, ecco perché è importante conoscere quelle più adatte. Quindi, proviamo a capire quali piante e fiori tenere in un terrazzo esposto al sole.

Bouganvillea, gerani e lavanda

Bouganvillea. Una pianta rampicate bellissima, che fa dei fiori colorati molto delicati e ama l’esposizione al sole. Esiste di vari colori che possono essere combinati rinvasando due tipologie di bouganvillea diverse nello stesso vaso, dando vita ad un meraviglioso mix di colori lungo le pareti del proprio terrazzo.

Gerani. Perfetti per terrazzi e balconi esposti al sole. Donano colore e con un po’ di cure e la giusta innaffiatura renderanno il terrazzo incantevole. Inoltre in estate tengono lontane le zanzare, motivo in più per coltivarli.

Lavanda. Incantevole e profumata, adatta al sole e ad un clima temperato. Con il suo meraviglioso profumo e il suo color pastello, rievocherà un allure provenzale molto raffinata nel nostro terrazzo di casa.

Petunia, portulaca e Susanna dagli occhi neri

Petunia. Se si amano i colori questa pianta è l’ideale. È perfetta per un terrazzo con lunghe esposizioni al sole, che sono indispensabili per far crescere rigogliosa la pianta.

Portulaca. Una piantina dai fusti succulenti che, se esposta in pieno sole, dona una fioritura molto duratura. I piccoli fiorellini di questa pianta si prestano perfettamente a fioriere da balconi e terrazzi.

Susanna dagli occhi neri, il cui vero nome è thunbergia alata. Si tratta di una deliziosa pianta rampicante che fiorisce in dei piccoli fiorellini che sembrano avere bottone nero al centro. È di origine africana, questo la rende perfetta per un terrazzo esposto al sole, poiché è molto resistente.

Angelonia e plumbago

Angelonia. Perfetta per donare un po’ di verde al nostro terrazzo. Una pianta erbacea perenne che fiorisce in dei fiorellini che ricordano delle piccole orchidee. Questa pianta necessità del sole e teme le temperature fredde.

Plumbago. Delizioso e delicato grazie ai suoi fiorellini blu. La perfetta pianta rampicante per decorare un terrazzo esposto al sole.

Con queste piante e fiori da tenere in un terrazzo esposto al sole, non solo si donerà colore e allegria al proprio terrazzo, non si rischierà altresì di fare soffrire delle piante non adatte ai raggi solari. Loro ci ricompenseranno con i loro fiori.