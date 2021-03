Con l’arrivo dei primi giorni di caldo i capelli tendono ulteriormente a sporcarsi e ad appesantirsi. La causa può essere l’aumento della sudorazione oppure la tendenza a passarsi costantemente le mani nel ciuffo. Ma non c’è da preoccuparsi: oggi spieghiamo come dire addio ai capelli grassi e alla forfora grazie a un infallibile scrub per il cuoio capelluto

Gli ingredienti necessari

Alcuni elementi sono già presenti dentro alle nostre dispense, altri invece sono più esotici. Questi ultimi si possono trovare online oppure presso qualche rivenditore specializzato.

Due cucchiai da cucina di acqua di rose;

due cucchiaini di zucchero bianco;

un cucchiaino di sale;

due cucchiaini di olio di cocco;

un cucchiaio di olio neem.

Come prepararlo

Come in altre situazioni i granuli del sale e dello zucchero sono la soluzione ideale per creare uno scrub casalingo in poche semplici mosse.

Per ottenere il composto è necessario prendere il quantitativo di olio di cocco indicato e inserirlo in una ciotolina. Far sciogliere il tutto all’interno del microonde.

Una volta tirato fuori, unire tutti gli ingredienti e mescolare fino a creare un composto morbido. Prenderlo con le mani e spargerlo su tutta la superficie del cuoio capelluto, facendo attenzione a stenderlo in maniera uniforme.

Cominciare a massaggiare con i polpastrelli. Tenere in posa per circa mezz’ora. Una volta finito, basta sciacquare via il prodotto e fare uno shampoo.

Un’accortezza in più

Nonostante la sua preziosa azione lenitiva, l’olio di neem ha un odore caratteristico molto forte che per molti può risultare sgradevole. Questo fattore può rendere necessario lavare i capelli almeno due volte. Questo elemento può essere tranquillamente rimosso dalla lista ingredienti se non si ha un preciso problema di disquamazione.

Oggi abbiamo visto come dire addio ai capelli grassi e alla forfora grazie a un infallibile scrub per il cuoio capelluto. Se si è interessati a scoprire altre curiosità su come tenere al meglio la propria chioma, basta consultare questo articolo che parla del kardoune: “Il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini”.