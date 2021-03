Ci troviamo a tutti gli effetti nel bel mezzo di un periodo caratterizzato da cambiamenti. Da una parte la primavera che arriva, e dunque le temperature che lentamente cominciano ad alzarsi. Dall’altra la lotta alla pandemia, che sebbene con intoppi e ritardi sembra stia giungendo verso una fine. Si comincia dunque a sentire, almeno in lontananza, una speranza di ripartenza. E per questo motivo, nessuno di noi vuole e deve farsi trovare impreparato.

Una casa invidiabile

Ripartire vorrà dire veramente mille cose diverse. In primis riprenderci la nostra socialità e quindi la possibilità di tornare a vedere le persone che amiamo. Per questo motivo, anche per accrescere la speranza, questi giorni risultano ideali per pulire a fondo la nostra casa e ridonarle la pulizia che merita. Di modo da essere pronti, quando sarà, a ricevere nuovamente ospiti e a mostrargli una casa a dir poco invidiabile. Per raggiungere questo obbiettivo è necessario conoscere alcuni segreti che riescano a farci curare anche i minimi dettagli. A tal proposto oggi ne sveleremo uno. Infatti scopriamo in che modo questo fantastico ingrediente farà brillare la tazza del water come mai prima.

Semplice e veloce

Come abbiamo detto la qualità e l’attenzione nella pulizia si possono riscontrare soprattutto nei dettagli. Non a caso in questo articolo andremo a parlare di come rendere pulita e brillante una componente del bagno fondamentale e, soprattutto, visibile a tutti. Ci riferiamo ovvero al copri water e in generale alla tazza. Vediamo dunque come questo fantastico ingrediente farà brillare la tazza del water come mai prima. Basterà servirsi del cremor tartaro, un composto reperibile ormai anche nei supermercati.

Il procedimento per utilizzarlo con questo scopo è davvero semplice. Prendiamo un recipiente e riempiamolo con il cremor tartaro, dopodiché aggiungiamo anche un bicchiere d’acqua. Mescoliamo il tutto fino a che il composto non sarà denso e omogeneo e, quindi, andiamo a spargerlo sul copri water e anche su tutta la tazza. Attendiamo dai dieci ai quindici minuti e risciacquiamo il tutto con acqua tiepida. I risultati saranno visibili già dai primi secondi. Tutte le macchie e incrostazioni saranno sparite e il water brillerà come mai aveva fatto prima. Provare per credere.