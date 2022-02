Abbiamo spesso parlato di viaggi e di mete da visitare con pochi spiccioli in tasca. In questo articolo abbiamo visto cosa si può fare a Bologna in modo completamente gratuito e in questo invece cosa si può mangiare a meno di 15 euro. Poi, in questo articolo, abbiamo visitato uno dei borghi più belli d’Italia, ovvero la Città che muore. Oggi però parleremo di come si può arrivare in questi posti e in moltissimi altri, con due compagnie aree che popolano i cieli italiani ed europei con tratte giornaliere a prezzi stracciatissimi.

Dimentichiamoci di Canarie e Maldive perché le mete ideali per viaggiare a febbraio sono queste e andarci costa meno di 5 euro

Ryanair, insieme a Volotea, EasyJet e molte altre, rientra tra le compagnie aree più economiche in Italia. I suoi prezzi sono davvero da capogiro, perché le sue tratte partono da prezzi shock a meno di 5 euro. Ogni mese, inserendo in “cerca voli” la nostra città di partenze e come meta finale “ovunque” possiamo scegliere tra mete italiane ed estere e partire per un weekend da sogno spendendo meno di 10 euro. Per esempio, in questi giorni, per raggiungere città come Bari, Bologna, Napoli, Palermo, Venezia e Catania bastano solo 4,99 euro. Per destinazioni come Lisbona, Madrid, Marsiglia e Bruxelles ne basteranno 9,99 euro.

I prezzi si riferiscono alla singola tratta, ma in tutto per tre giorni di relax potremo davvero spendere una sciocchezza e approfittare del mare di Mondello in Sicilia, o visitare la Torre di Pisa o fare un viaggio in gondola per le vie di Venezia, che forse è più bella d’inverno senza il turismo sfrenato dell’estate.

Le offerte Volotea

Anche con Volotea le offerte sono assicurate. Esattamente come per Ryanair i prezzi sono davvero stracciati in bassa stagione. In Italia si può arrivare a Milano, Verona, Torino e Bologna con soli 9 euro a tratta. Si può andare in Francia a Lione o a Nantes con la stessa cifra. A Strasburgo si arriva con solo 9 euro, mentre per Tolosa ne bastano solo 10 in più. Insomma, la cosa bella è inserire anche qui la nostra città di partenza e vedere cosa ci consiglia la compagnia aerea. Possono diventare anche dei fantastici regali non solo per noi, ma anche per i nostri amici. Dimentichiamoci di Canarie e le Maldive e questo perché le mete ideali per viaggiare a febbraio e godersi un weekend romantico sono queste, con una borsa in spalla e un panorama tutto nuovo.

Ecco i giorni migliori per prenotare un volo

La cosa a cui però bisogna prestare attenzione sono i giorni di prenotazione. Molti sostengono che nel weekend le tariffe aumentano e le occasioni non siano poi così tanto economiche. Potrebbe essere una mossa astuta prenotare tra il martedì e il giovedì. In mezzo alla settimana, in una fascia serale (magari dopo le 19) trovare maggiori offerte a meno di 10 euro sarà facilissimo.