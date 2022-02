La lavatrice è, senza ombra di dubbio, uno degli elettrodomestici più importanti della casa. Ci permette di guadagnare tempo. Alcuni particolari modelli ci fanno risparmiare in bolletta e, in generale, garantisce un livello di pulizia dei vestiti impossibile da raggiungere se laviamo a mano. Purtroppo, però, i lavaggi prolungati rischiano di rovinare alcuni capi. In particolare quelli neri, che tendono spesso a perdere colore e lucentezza. Ma niente paura. Oggi scopriremo come lavare i vestiti neri in lavatrice senza farli scolorire con alcuni prodotti, che quasi sicuramente abbiamo già a disposizione. E ci sorprenderemo perché non useremo i classici detersivi per colorati o il solito bicarbonato.

Cosa usare al posto del bicarbonato per mantenere il nero

Online possiamo trovare moltissimi consigli su come salvare il nero dei vestiti. E quasi tutti parlano del bicarbonato. Una sostanza sicuramente utile per le macchie e per i cattivi odori. In pochi, però, sanno che alcuni prodotti naturali potrebbero rivelarsi addirittura più efficaci. Il primo è il comunissimo sale da cucina.

Proviamo a metterne mezza tazza nel cestello della lavatrice e a riempirla soltanto di capi neri. Il sale dovrebbe riuscire a prevenire la perdita del colore. E potrebbe anche rivelarsi efficace contro le macchie di sudore più difficili.

Particolarmente utile per i vestiti di cotone e i jeans potrebbe rivelarsi l’acido citrico. Creiamo una miscela con 4/5 di acqua e 1/5 di acido citrico. Lasciamo i capi in ammollo per qualche ora e poi procediamo con la lavatrice. Potremmo salvare il nero e allo stesso tempo ammorbidire i capi.

Lavare i vestiti neri in lavatrice senza farli scolorire sarà facilissimo se invece di bicarbonato e detersivo usiamo questi prodotti che abbiamo in casa

Abbiamo l’abitudine di bere il tè e amiamo particolarmente il tè nero? Ebbene, possiamo sfruttarne anche le proprietà come colorante. Prepariamo due o tre tazze di tè nero e facciamolo raffreddare. Accendiamo la nostra lavatrice con i vestiti neri e completiamo il ciclo di lavaggio. A questo punto, versiamo il tè nel cestello prima di far partire la fase di risciacquo.

Un trucchetto che possiamo usare soprattutto sui capi che hanno già iniziato a scolorire. Attenzione però. Dobbiamo sempre usare l’acqua fredda e, possibilmente, mettere i vestiti in lavatrice al contrario. Eviteremo brutte sorprese e una colorazione non omogenea.

Se non abbiamo il tè nero a disposizione, possiamo usare anche il caffè, ma dobbiamo fare attenzione. Il caffè, che facciamo con la moka, rischia di essere troppo aggressivo per i tessuti. Maneggiamolo sempre con cautela e magari proviamo a mischiarlo con mezzo bicchiere d’acqua.

