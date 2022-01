La città Rossa, la Dotta o la Grassa. In qualsiasi modo la si voglia chiamare, Bologna è una delle città più rinomate d’Italia. Metropoli universitaria, padrona del buon cibo e meta ambita da turisti di tutto il Mondo. Da poco i suoi portici sono entrati a far parte del patrimonio Unesco. Segno caratterizzante e bellezza viva anche nei giorni di pioggia. A Bologna è bello andarci soprattutto in primavera e in autunno. Con le vie del centro piene di colori, tutto si armonizza in una “Piazza Grande” piena di chitarre e di chiacchiere gioiose.

Le osterie assolutamente da provare

Bologna, come detto, è anche città del buon cibo. Rispetto ad altre mete è discretamente economica. I suoi piatti tipici sono conosciuti e riprodotti in ogni nostra cucina. Ma la meraviglia di assaporare delle tagliatelle al ragù in una vera osteria bolognese potrebbe essere un’esperienza inaspettatamente low cost. Infatti, come è piena di portici, è piena anche di osterie. Ovvero di piccoli localini tipici dove si mangia e si beve a volontà. Se ne può scegliere una, ad esempio, dove si può bere del buon San Giovese e portare del cibo da casa (Osteria del Sole). O fare una buonissima abbuffata di dolci dopo una cena in centro (Osteria Broccaindosso). Ogni nostro desiderio può essere abbondantemente saziato.

Ecco dove e quali piatti tipici si possono mangiare in questa città dell’Emilia Romagna con meno di 15 euro a persona

Se, per seguire la scia del low cost, volessimo per esempio mangiare le lasagne verdi, in centro, lo possiamo fare con soli 10 euro. L’Osteria dell’Orsa, per esempio, offre un primo piatto delizioso con questa cifra. In via Mentana 1 è possibile gustare un buon primo piatto seduti con gli estranei. Proprio così, infatti, l’unica regola dell’osteria sono i tavoli condivisi. Non puoi scegliere il tuo posto, ma puoi sicuramente mangiare e, nel mentre, fare amicizia. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19.

Una squisitezza che non tutti conoscono è la cotoletta alla bolognese. Ovvero una cotoletta di carne panata con prosciutto e crema di parmigiano. In un piccolo locale situato in via Fondazza è possibile mangiare 400g di maiale con soli 12 euro. Si può consumare sul posto, anche se i posti sono limitati, o richiederla a domicilio. Se invece la vacanza ci porta in questa bellezza rossa con un gruppo di amici, allora la risposta per una cena sfiziosa è l’Osteria delle Donzelle. È possibile gustare lasagne e tagliatelle a meno di 10 euro a piatto e, con soli 15 euro a persona, ci offre l’all you can eat di tigelle, salumi e formaggi del posto e vino della casa. Il tutto in una location deliziosa e intima situata in via delle Donzelle appunto.

Infine, per un vero aperitivo con spritz o birra esiste un altro delizioso posticino in via Marsala. Il Marsalino offre con l’aperitivo a 7 euro patatine e pizza appena sfornata. Piccolo e confortevole, il personale è giovane e sempre disponibile. Ecco dove e quali piatti tipici si possono mangiare in questa città dell’Emilia Romagna con meno di 15 euro a persona, per pranzi, cene e aperitivi sempre abbondanti e buonissimi.