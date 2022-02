Spesso non è ricorrere ad un trucco pesante o molto evidente che ci potrebbe rendere belle e affascinanti. Anzi, normalmente è l’aspetto semplice ma curato che ci farà apparire in ordine e a posto. Potremmo approfittare di pochi cosmetici che abbiamo a nostra disposizione per poterci truccare e affrontare una giornata di lavoro intenso.

Il poco basta e avanza

Sarà molto semplice riuscire ad ottenere il massimo risultato con pochi ma essenziali cosmetici che dovremmo tenere nel nostro beauty. Scopriamo insieme i vari e fondamentali passaggi che ci condurranno verso una bellezza naturale.

Il primo passaggio sarà di pulire e idratare la pelle. All’inizio di ogni una nuova giornata la pelle dovrà in ogni caso essere pronta per affrontare il tempo e le intemperie in qualunque stagione ci troviamo. Sappiamo che anche in inverno dovremmo proteggerla dal sole e quindi dovremmo utilizzare i prodotti adatti. Per la pulizia scegliamo prodotti naturali e non aggressivi, adatti per il nostro tipo di pelle.

Un secondo passaggio consiste nell’applicare un leggero correttore nel contorno occhi e lì dove troviamo imperfezioni. Potrebbe trattarsi di qualche macchia della pelle o di un brufolino. Copriamo senza appesantire. Il nostro viso, infatti, non dovrà essere eccessivamente coperto.

A questo punto, siamo al terzo passaggio. Potremmo applicare un fondotinta due in uno per avere subito un effetto levigante e vellutato sulla pelle del viso. In alternativa, dopo il correttore potremmo passare un po’ di cipria leggera color beige. L’importante è cercare di uniformare l’incarnato ma senza appesantire i nostri lineamenti. Nelle parti grasse sarà nostra cura applicare una cipria per evitare l’effetto lucido della nostra pelle.

Con 4 semplici passaggi avremo un trucco leggero e naturale sul viso da usare tutti i giorni per apparire belle e luminose

Rimane un ultimo passaggio per completare il nostro trucco al naturale. Ci sarà utile avere una terra abbronzante e un fard rosa chiaro.

La prima ci servirà per segnare le gote e dare un tocco di profondità al nostro viso. Potremmo decidere di passarla a T sul viso per avere l’effetto di un’abbronzatura naturale. In ogni caso potremmo sfruttare la luminosità della terra con una spennellata veloce.

Il secondo prodotto invece fornirà quel tocco di colore in più che servirà a ravvivare il nostro viso. Conclusi questi passaggi potremmo provvedere al trucco degli occhi e delle ciglia utilizzando colori in tinta unita ma leggeri.

Con 4 semplici passaggi avremo un trucco da poter usare tutti i giorni utilizzando pochi prodotti. Ci sentiremo a posto e in ordine e stupiremo tutti con la nostra bellezza al naturale.