In questo periodo dell’anno in molte persone iniziano a praticare sport e a svolgere esercizio fisico in vista della prova costume.

Ormai esistono numerosi programmi online e in presenza per cui c’è l’imbarazzo della scelta.

Esiste però un pregiudizio per cui le donne dovrebbero far attenzione a fare esercizio fisico per evitare che i muscoli si ingrossino troppo.

Oggi vedremo quanto questa convinzione è fondata e come possiamo dimagrire in modo furbo con l’allenamento femminile che tonifica senza ingrossare i muscoli.

L’esercizio fisico fa crescere i muscoli?

É convinzione diffusa che l’attività fisica aerobica possa far crescere i muscoli e dargli una dimensione più grande. Molte donne sono spaventate perché vorrebbero dimagrire e non amano un aspetto muscoloso. Si pensa che alcuni sport come il sollevamento pesi e il ciclismo possano favorire l’inspessimento della muscolatura.

In realtà questo non è vero, l’attività fisica isotonica come quella coi manubri rende il nostro corpo magro e sodo, tonificando il muscolo ma non lo rendono più grosso.

Se volessimo che il muscolo crescesse di massa occorrerebbe seguire un’alimentazione altamente proteica e calorica e occorrerebbe seguire un allenamento intensivo con pesi molto pesanti. Si tratta di una cosa abbastanza improbabile, dunque.

Dimagrire in modo furbo con l’allenamento femminile che tonifica senza ingrossare i muscoli

Se vogliamo tonificare il corpo, magari con esercizi a corpo libero, pilates, yoga o circuiti non dobbiamo preoccuparci, l’unico effetto che possiamo avere è quello di una tonificazione diffusa dei muscoli. Svolgere attività fisica ha anche l’effetto di favorire il dimagrimento e l’aumento del metabolismo oltre a contrastare l’accumulo di liquidi.

Un esercizio ideale perfetto per tonificare e dimagrire è composto da una sezione aerobica di massimo 40 minuti e si conclude con dell’attività anaerobica leggera composta da ripetizioni alternate da brevi pause.

Se seguiremo questi consigli potremo ottenere il meglio dal nostro allenamento e dal nostro corpo.

