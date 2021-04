Ora che molti tornano a lavorare in ufficio e a spostarsi in giro per la città, la mobilità sostenibile torna in primo piano. Per chi ha un monopattino elettrico è il momento di rispolverarlo, ma scegliere la sostenibilità non deve voler dire rinunciare a un po’ di confort. E per dimostrarlo, ecco quali sono gli imperdibili accessori per muoversi in sicurezza che ognuno di noi deve avere per fare invidia ad amici e colleghi.

Si tratta di piccoli stratagemmi per rendere il nostro monopattino più efficiente, più comodo e più godibile

Ecco quali sono gli imperdibili accessori per muoversi in sicurezza che ognuno di noi deve avere per fare invidia ad amici e colleghi

Il primo accessorio da avere assolutamente è il campanello. Non è un consiglio o una raccomandazione, ma un avviso, dato che è obbligatorio averlo per legge. Non importa che sia a batterie o meccanico o di qualsiasi altro tipo, ma è necessario avere modo di segnalare la propria presenza ai passanti.

Un altro elemento importante è il vestiario di sicurezza. Un casco omologato e un giubbino con catarifrangenti non possono mancare nel nostro bagaglio per viaggiare in sicurezza.

Non dimentichiamo poi le luci. Fondamentale montarle per chi viaggia spesso la sera o di notte, ma anche di giorno averle è una tranquillità in più.

Per difendere i nostri vestiti da pozzanghere e pozze poi non possono mancare i parafanghi. Si montano facilmente su quasi tutti i modelli e difendono meravigliosamente scarpe e pantaloni.

Poche cose sono più comode poi della cinghia rinforzata per trasportare a mano il monopattino una volta chiuso e ripiegato. In questo modo elimineremo la fatica e aumenteremo al massimo la praticità.

Fondamentale anche il supporto per il telefonino, da fissare sul manubrio. Ma mi raccomando: usiamolo solo per il navigatore e per liberarci una tasca, e non per musica o altre applicazioni che possono distrarci dalla guida.

E per finire, se volete il massimo della comodità, non potete fare a meno di una comoda borsa da manubrio. In rete ne troviamo di ogni tipo e di ogni capienza, tutte da fissare al nostro mezzo per tenerci le mani e la schiena più libere possibile.