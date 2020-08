Dimagrire e stare in salute camminando: quanti chilometri fare al giorno?

Camminare due ore al giorno anche se non consecutivamente fa bene alla salute e fa dimagrire. Due ore al giorno corrispondono a sei, sette chilometri di camminata. È un’ attività facile, si possono fare belle camminate magari in compagnia di amici o del proprio cane.

Camminare anche piano ma costantemente fa scendere i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, abbassa la pressione del sangue, tonifica i muscoli e fa dimagrire. La camminata è un semplice gesto motorio che si acquisisce in tenera età. Camminare è un attività semplice ma da risultati solo se si è costanti e si esegue una alimentazione sana e varia.

Consigli per allenarsi in sicurezza

Se non si pratica sport da molto tempo, se si ha oltre i quarant’anni oppure si è in sovrappeso, occorre effettuare una visita cardiologica prima di iniziare un programma di allenamento. Si consiglia anche un cardiofrequenzimetro che può aiutare a tenere traccia del proprio allenamento, della frequenza cardiaca e di altri dati importanti per migliorare la propria prestazione.

Dimagrire e stare in salute camminando

Passeggiare fa migliorare il tono muscolare delle gambe, cosce e glutei e mantenere alta l’elasticità dei tendini e legamenti. Le ossa restano ben salde e protette riducendo il rischio di osteoporosi. L’apparato cardiocircolatorio in una persona che cammina è molto più grosso di quello di una persona sedentaria. Camminando, si ha bisogno di una maggiore quantità di sangue ma di una minore pressione per lo sforzo. Per questo motivo diminuisce la pressione arteriosa e le pareti dei vasi sanguigni diventano più elastiche e si scongiura il rischio di un infarto o di un ictus.

Camminare porta alla tonificazione dei muscoli del torace quindi i polmoni si espandono aumenta la quantità di ossigeno, la respirazione diventa più lenta.

Il cuore, il fegato, i reni e lo stomaco ricevendo più ossigeno e ne traggono giovamento.

Ecco quanto bisogna camminare per ottenere questi benefici

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che occorrono diecimila passi al giorno per ottenere i benefici di cui abbiamo descritto. Per gli uomini da diciotto a cinquant’anni ci vogliono dodicimila passi al giorno, da cinquanta anni in poi ci vogliono undicimila passi al giorno.

Per le donne da diciotto a quarant’anni occorrono dodicimila passi al giorno. Da quaranta a cinquant’anni undicimila passi al giorno. Da cinquanta a sessant’anni diecimila passi al giorno. Da sessanta in poi ottomila passi al giorno.