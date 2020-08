A Piazza Affari un titolo azionario sottovalutato pronto allo scatto rialzista di lungo termine con obiettivo performance del 160% è IVS Group.

Le azioni del gruppo vengono da una discesa ininterrotta che dura ormai da anni. Non solo, la performance del titolo è stata inferiore sia al settore di riferimento che a quella del mercato italiano. Quando, poi, si parla di “performance inferiore rispetto al settore di riferimento” va precisato che non stiamo parlando di piccole dfferenze. Per capirci, in cinque il settore di riferimento ha avuto una performance del 153,8% mentre le azioni IVS Group hanno perso il 31,1%. Una debacle che potrebbe spingere anche i più ottimisti a stare lontani dal titolo.

Eppure se i guarda ai multipli degli utili IVS Group, con un PE di 9,3, è fortemente sottovalutato rispetto al settore di riferimento che ha un PE di 32,6. Anche l’unico analista che copre il titolo lo vede sottovalutato del 15% circa, sebbene la raccomandazione sia HOLD, mantenere.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Un titolo azionario sottovalutato pronto allo scatto rialzista di lungo termine con obiettivo performance del 160%: gli scenari proiettati dall’analisi grafica

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 17 agosto a quota 4,99€ in ribasso dell’1,38% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso è ribassista o aspirante tale. Anche sul giornaliero dove si sono create le condizioni per un rialzo, le quotazioni stanno ripiegando e la rottura in chiusura di giornata di area 5,119€ non aiuta i rialzisti. Per poter aspirare al raggiungimento di obiettivi in area 5,59€, 6,351€ e 7,108€ sarebbe necessaria una chiusura giornaliera superiore a 5,119€.

Nel lungo periodo possibili rialzi a tripla cifra

C’è, però, un aspetto molto interessante sul time frame mensile che vale la pena approfondire. Come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 4,853€ che rappresenta la massima estensione del ribasso in corso. Comprare su questi livelli, quindi, vuol dire puntare agli obiettivi in area 7,4€, 10,1€ e 12,93€. In quest’ultimo caso il massimo potenziale rialzista sarebbe del 160% circa. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 5,606€.

Chiusure mensili inferiori a 4,853€ potrebbero aprire un baratro nel quale far precipitare le quotazioni di IVS Group.

Approfondimento

Mercati azionari sui supporti fra nuovi rialzi o ribassi: dove si andrà?