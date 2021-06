Abbiamo tutti nell’armadio dei capi scuri a cui siamo particolarmente affezionati. Che siano felpe, magliette o jeans, ci spiace vederli sbiadire. Questi colori, soprattutto il nero, sono però piuttosto delicati.

Possiamo però prevenire che si rovinino troppo velocemente con le giuste attenzioni. Per evitare che i capi scuri sbiadiscano dobbiamo adottare queste semplici abitudini.

Attenzione al calore

Dobbiamo partire dal presupposto che i capi scuri temono il calore. Questa informazione va quindi tenuta in mente durante tutto il processo di lavaggio. Dobbiamo infatti sottoporre i capi a meno stress e calore possibile!

Prima di tutto, quindi, dobbiamo metterli in lavatrice al rovescio. In questo modo l’area più esposta sarà quella interna. Dopodiché bisogna utilizzare prodotti specifici per i capi scuri.

Ma non solo, se possibile dobbiamo lavare i capi a basse temperature. Anche il ciclo di lavaggio deve essere relativamente corto. In questo modo, quindi, i capi saranno lavati a basse temperature e per poco tempo, limitando così i danni del calore. È inoltre consigliato lavare i capi scuri insieme, separati da quelli bianchi o colorati.

Non dobbiamo però fare solo attenzione al processo del lavaggio dei vestiti. Anche il modo in cui li asciughiamo è importante. Siccome, come detto, i capi scuri patiscono il calore, è consigliato non usare l’asciugatrice. Questo elettrodomestico sottoporrebbe infatti i capi a ulteriore stress, che può portarli a sbiadire. È quindi consigliabile stenderli su uno stendino per il bucato.

Attenzione però! Il sole ha un forte potere sbiadente. È quindi consigliato stendere i capi scuri al rovescio e meglio al chiuso o all’ombra. Se teniamo per diverse ore i capi scuri al sole, infatti, questi potrebbero risultare sbiaditi. E non solo! Si sbiadirebbero a “chiazze” a seconda delle aree esposte la sole.