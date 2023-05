La pubblicazione della trimestrale non ha portato novità eclatanti, confermando di fatto le aspettative degli analisti. Eppure, Digital Bros ha sorpreso con un forte ribasso aumentando la sua sottovalutazione. Il titolo, infatti, presenta una fortissima sottovalutazione sia andando a considerare i suoi fondamentali che i multipli di mercato. Inoltre, anche gli analisti hanno un ottimo giudizio su Digital Bros.

I punti di forza e di debolezza del titolo.

Iniziamo dai fondamentali di Digital Bros. Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +76% entro il 2025. Inoltre, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia.

Dal punto di vista dei multipli di mercato, invece, con un rapporto prezzo/utili a 9,67 per l’esercizio in corso e 7,19 per l’esercizio 2024, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Questo giudizio è confermato dagli analisti che raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Allo stato attuale, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio esprime un importante potenziale di apprezzamento superiore al 70%.

Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Non ci sono punti deboli particolarmente significativi.

Digital Bros ha sorpreso con un forte ribasso aumentando la sua sottovalutazione: è arrivato il momento di comprare il titolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 12 maggio in area 19,00 €, con un ribasso dell’8,92% rispetto alla seduta precedente.

Iniziamo con l’osservare che il titolo non è nuovo a forti ribassi sul singolo giorno che vengono poi recuperati nel corso delle sedute successive. Circa due mesi fa, infatti, le quotazioni avevano avuto un crollo, sia in termini percentuali che di volume, superiore a quello registrato alla chiusura del 12 maggio.

Questo forte ribasso, però, ha avvicinato le quotazioni alla massima estensione ribassista in area 18,19 €. Da questo livello ci sono elevate probabilità che si possa assistere a una ripresa del rialzo. Anche una chiusura giornaliera superiore a 19,52 € potrebbe sancire l’inversione rialzista.

