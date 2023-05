In arrivo un’obbligazione con cedole fino al 5,85% che batte in rendimento i titoli di Stato di pari durata

Sei alla ricerca di investimenti tranquilli e dal rendimento maggiore dei titoli di Stato? Sul mercato sta arrivando una obbligazione che promette rendimenti anche vicini al 6%

Le obbligazioni sono titoli di debito che consentono agli investitori di prestare denaro a un emittente. Questo in cambio paga un interesse periodico e il rimborso del capitale alla scadenza. L’emittente può essere uno stato nazionale, un ente sovranazionale oppure una società privata. Tra le varie tipologie di obbligazioni, esistono quelle a tasso fisso, a tasso variabile o a tasso misto. Sul MOT di Borsa italiana è in arrivo un’obbligazione con cedole crescenti fino al 5,85%.

Caratteristiche dell’obbligazione Goldman Sachs a tasso misto

Di recente è arrivata in quotazione sul mercato una obbligazione emessa da un colosso bancario statunitense, Goldman Sachs. Questo titolo (ISIN è XS2552849676) ha una durata di 10 anni e la scadenza è il 24 aprile 2033. Il bond ha due caratteristiche specifiche. La prima riguarda le cedole crescenti. Infatti l’obbligazione offre agli investitori una cedola annuale che è del 4,25% per i primi due anni. Poi il valore del coupon cresce al 4,65% nel 3° e 4° anno e dello 0,40% ogni due anni. Al nono e al decimo anno le cedole sono del 5,85%.

La seconda caratteristiche riguarda l’opzione di rimborso prima della scadenza. Infatti, l’obbligazione è callable, ovvero l’emittente si riserva il diritto di rimborsarla anticipatamente a ogni stacco della cedola a partire dal primo anno. Quindi, se Goldman Sachs non considerasse vantaggioso mantenere sul mercato il titolo potrebbe decidere di rimborsarlo anche a partire dall’aprile prossimo.

In arrivo un’obbligazione con rendimenti che battono i titoli di Stato

L’obbligazione è rivolta a un pubblico retail, di investitoli privati, infatti il lotto minimo di sottoscrizione è di 1.000 euro. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale, quindi 100 centesimi. Offre un rendimento leggermente più elevato rispetto ai titoli di Stato italiani, della stessa durata. Il BTP con scadenza a maggio 2033 (ISIN: IT0005518128), al prezzo di 101,9 ha un rendimento netto annuo del 3,6%. Il bond di Goldman Sachs acquistato a 100 centesimi e detenuto fino alla scadenza, offrirebbe un tasso netto del 3,7%

Il flusso cedolare è certamente una caratteristica interessante. Al netto delle imposte del 26%, il primo anno chi ha il titolo incassa il 3,15% del valore nominale in portafoglio. Inoltre ha un rating medio-alto assegnato dalle principali agenzie internazionali (BBB+ per S&P, A per Fitch e A2 per Moody’s). Rating che indica una probabilità medio-bassa di default dell’emittente. Tuttavia l’opzione callable, ovvero la possibilità di rimborso prima della scadenza è un fattore da non trascurare.

A chi si rivolge l’obbligazione Goldman Sachs

Questa obbligazione potrebbe essere adatta a risparmiatori alla ricerca di un rendimento superiore alla media e quindi con un profilo di rischio moderatamente alto. Soprattutto hanno un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Il basso lotto minimo richiesto la rende alla portata anche di chi ha una disponibilità finanziaria limitata. Quindi è ideale per chi cerca una diversificazione del portafoglio. Questo bond può integrarsi con un portafoglio di titoli di Stato a medio e lungo termine e con strumenti di investimento a breve termine.