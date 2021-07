Durante i periodi caldi tutti sanno che consumare piatti freschi e genuini è sicuramente la scelta giusta. Vediamo allora perché bastano davvero pochi semplici ingredienti genuini per preparare questa fantastica crostata di frutta buona e sfiziosa come non mai.

Tutto il necessario per preparare la nostra crostata ai frutti di bosco

L’occorrente per 8 porzioni:

a) 230 gr di pasta frolla pronta;

b) 4 tuorli;

c) 120 gr di zucchero;

d) 100 ml di panna;

e) 400 ml di latte intero;

f) 20 gr di amido di mais;

g) 20 gr di amido di riso;

h) mezzo baccello di vaniglia;

i) 1 limone;

l) 400 gr di frutti di bosco;

m) zucchero.

Per prima cosa dovremo preparare la crema pasticcera: utilizzando la frusta elettrica montiamo i tuorli assieme allo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e ben omogeneo. Aggiungiamo poi, dopo averli setacciati, l’amido di mais e l’amido di riso e mescoliamo con una spatola per eliminare i grumi. Uniamo il mezzo baccello di vaniglia e continuiamo a frullare per circa 5 minuti.

Mettiamo poi sul fuoco il latte, assieme alla panna, dentro una casseruola assieme a qualche pezzetto di scorza di limone. Una volta portato il tutto ad ebollizione potremo poi eliminare il limone. Uniamo il composto di uova e, appena caldo, mescoliamo a mano con la frusta per far rapprendere la crema. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone. Copriamo il tutto con della pellicola e mettiamolo in frigo a riposare.

Preparazione della base

Per preparare la base della crostata invece dovremo: spolverare la pasta con un poco di farina e stenderla su un foglio di carta da forno; trasferire il tutto in uno stampo da crostata e, infine, foderarne per bene le pareti. Fatto questo, bucherelliamo il fondo della frolla con una forchetta e ricopriamo il tutto con altra carta da forno e qualche legume secco. Mettiamo lo stampo in forno a cuocere a 180 °C per 15 minuti e, poi, togliamo i legumi, la carta e rinforniamo per un altro quarto d’ora.

Una volta che la base sarà pronta, facciamola intiepidire e montiamo il nostro dolce. Laviamo e asciughiamo i frutti di bosco, frulliamo la crema in un mixer e versiamo il tutto sulla base di frolla. Decoriamo a piacere con i frutti di bosco e spolveriamo il tutto con dello zucchero a velo: il risultato sarà una crostata fresca e deliziosa, perfetta per le giornate estive.

