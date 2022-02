La casa è il nostro rifugio, un nido sicuro che racchiude gli affetti e le cose più care che abbiamo.

Un posto caldo, accogliente, che ci infonde serenità e conforto. Dopo lunghe giornate in giro per la città, tra lavoro e impegni di ogni genere, non vediamo l’ora di rientrare e buttarci sul divano.

Ma la casa è anche un luogo di ritrovo, dove ci riuniamo con amici e parenti per trascorrere del tempo tutti insieme allegramente.

Ciascuno di noi ha cura dell’arredamento e dei dettagli, ma non dobbiamo pensare solo a mobili e simili. Infatti, oltre alle belle poltrone e alle piante da mettere in balcone, c’è qualcos’altro a cui dovremmo prestare attenzione.

Ci riferiamo agli oggetti, quelli da mettere all’ingresso di casa o sulle mensole in soggiorno. Tra questi dicono che porti fortuna un piccolo soprammobile. Ma quale?

Centrotavola, portaoggetti e vasi colorati sono tra i più gettonati e deliziosi all’interno di un piccolo o grande appartamento. Oltre ai classici che tutti conosciamo, ecco un dettaglio che potrebbe fare la differenza nelle nostre camere. Un oggettino delizioso ed economico che rallegra la casa case ed è simbolo di protezione e accoglienza. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Dicono che porti tanta fortuna questo piccolo oggetto da tenere sul comodino o all’ingresso di casa

Stiamo parlando della civetta in legno, simpaticissima e di buon auspicio.

Infatti, si dice che questo grazioso animaletto porti fortuna a chiunque lo porti con sé.

In passato, avevamo fatto riferimento al gatto che troviamo nei ristoranti cinesi. Probabilmente, nessuno sapeva che il gattino con la zampa alzata simboleggiasse la prosperità. Ecco perché siamo soliti trovarlo non solo nei ristorantini, ma anche nelle case di tanti orientali attaccati alle loro tradizioni.

Spesso confondiamo la civetta con il gufo, ma la leggenda narra che siano entrambi dei portatori di buone novelle.

I più carini sono in legno, marroni o di mille colori, da tenere sul comodino o all’ingresso della nostra casa.

Molto usato anche come ciondolino per le collane, negli ultimi anni la moda di gufi e civette si è espansa enormemente. Possiamo trovarli come stampe nelle maglie e nei cuscini, come gioielli e come orologi da tavolo. In qualsiasi modo decidiamo di tenerli in casa, gufo e civetta porteranno una ventata di allegria.

Se non sappiamo cosa regalare ad amici e parenti, questa potrebbe essere un’idea simpatica e soprattutto originale. Al posto delle solite piante, finalmente un pensierino alla portata di tutti e che piacerà in tutte le sue forme.