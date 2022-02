Alzarsi dal letto, uscire da casa e andare al lavoro risulta ogni giorno un’impresa ardua e quasi titanica.

Quando la sveglia suona, non abbiamo alcuna voglia di lasciare il nostro morbido cuscino e vorremmo soltanto dormire qualche minuto in più. “Tra poco mi alzo” ed ecco che siamo in ritardo di circa mezz’ora.

Ancora addormentati, andiamo in cucina, prendiamo il caffè, facciamo una doccia e usciamo da casa. Pensiamo di esserci ormai svegliati, ma appena saliamo in macchina ci rendiamo conto di avere più sonno di prima.

Bene, ma come si fa a riprendersi una volta per tutte, evitando di arrivare in ufficio come degli zombie? Tutti pensano alla caffeina, ma sottovalutano un dettaglio fondamentale: la musica. Con o senza cuffie, la musica è il modo migliore per darci la giusta carica e affrontare la giornata con il piede giusto.

Sembrerà assurdo, ma non c’è migliore soluzione ad una giornata in preda agli sbadigli.

E quali sarebbero le canzoni migliori da ascoltare al mattino per darci energia, evitando però la musica rock a tutto volume? Noi della Redazione abbiamo avuto alcune idee da suggerire ai nostri Lettori, vediamo un po’ di quali si tratta.

Ecco 3 canzoni intramontabili da ascoltare in macchina al mattino per iniziare la giornata con il piede giusto

Partiamo da un grande classico internazionale, che ha fatto ballare tantissimi giovani nei lontani anni ’70 e ripreso in seguito da vari film: Boogie Wonderland. Brano del famosissimo gruppo Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland è un pezzo intramontabile.

La sua fama ne ha fatto una delle musiche principali del film Quasi amici, ma lo troviamo anche nel divertentissimo cartone animato Madagascar.

Andiamo ora ad un’altra canzone molto amata dal grande pubblico e risalente alla prima decade degli anni 2000.

Stiamo parlando di One degli U2, riproposta nella sua versione più moderna insieme alla cantante Mary J. Blige. Il pezzo originale risale al 1992, ma è stato ripreso circa 10 anni dopo per renderlo ancora più bello.

I trentenni la ricorderanno nei loro anni del liceo, evocando momenti lontani che riportano alla mente l’indimenticabile periodo dell’adolescenza. Proseguiamo con un pezzo italiano che continua a dominare la memoria e le classifiche dei brani più amati e ascoltati di tutti i tempi.

Dall’estero all’Italia

Come dimenticare Ligabue e la sua Urlando contro il cielo, che con il suo ritmo inimitabile, regala la giusta carica per affrontare la giornata. Ecco 3 canzoni intramontabili da ascoltare. E sono soltanto alcune delle canzoni più orecchiabili da ascoltare in macchina prima di andare al lavoro, ma non certamente le uniche.

La musica è poesia e può essere anche una grande cura nei momenti di tristezza, oltre che un’ottima sveglia quando non vogliamo alzarci dal letto.

