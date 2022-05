Prenotare una vacanza rilassante e indimenticabile è l’obiettivo di molti italiani anche per questo 2022. Spesso, però, ci si ritrova accalcati alla massa di turisti che hanno avuto la medesima idea di viaggio. Per questo, alla fine, si è sempre un po’ alla ricerca di quel luogo poco frequentato che sappia comunque emozionare.

Ebbene, trovarlo non è poi così difficile, nemmeno a due passi da noi. In Italia ci sono diverse località ancora da scoprire che potrebbero regalarci la vacanza dei nostri sogni. Ripensando al Lazio, per esempio, c’è un borgo fiabesco con scorci mozzafiato e una buona cucina. Ma se cerchiamo spiagge meravigliose e acqua celeste, dovremo cambiare rotta.

Un angolo calabrese sfuggente

L’Italia è un luogo splendido in cui cultura, tradizione e natura sono un tutt’uno tra loro. Anche il prestigioso quotidiano The Guardian ha riconosciuto la bellezza delle sue spiagge, inserendole in una lista recente.

Una regione come la Calabria rende pienamente merito alla fama turistica del nostro Paese. Se, però, conosciamo bene le località e le coste più famose, forse non abbiamo idea di cosa si nasconda nei suoi angoli remoti.

In provincia di Reggio Calabria si cela allo sguardo del turista un luogo dal fascino incredibile ed estremamente suggestivo. Si tratta di Palmi, una delle tante perle della regione adagiate sul blu del mare. Questo borgo nascosto è un paradiso terrestre che aspetta il visitatore a braccia aperte.

Tra angoli di natura incontaminata e panorami mozzafiato, è ora di andare alla scoperta della piccola meraviglia in terra calabra.

Questo borgo nascosto è un paradiso terrestre con grotte misteriose e il profumo del mare ai piedi di un’imponente montagna

Palmi assomiglia a un grazioso balcone situato sopra la costa del Tirreno. Il centro fortificato sorge proprio dinanzi al Monte Sant’Elia, che domina dall’alto dei suoi 580 metri d’altezza. Vero punto di forza del borgo è la cosiddetta scogliera degli ulivi, chiamata così per l’unica pianta della specie radicata sulla cima.

Il mare cristallino fa da sfondo ad alcune delle spiagge più belle della Calabria, come caletta Rovaglioso. La discesa verso questo lembo di terra incantevole assume ancora più significato se accompagnata dal rumore del mare e dalla brezza leggera.

Esplorando la costa, si possono raggiungere in barca alcune grotte marine davvero incredibili. La leggenda narra che al loro interno si possa udire addirittura il canto delle sirene. Che sia vero o meno, vale certamente la pena di raggiungerle.

Concludendo, si può tranquillamente affermare che Palmi sia una delle mete da visitare quest’estate. Non aspettiamo un altro minuto e prepariamo le valigie, in partenza verso questo incredibile eden nostrano dai tratti caraibici.

Lettura consigliata

A un’ora dall’Italia questa cittadina europea ricca di spiagge, cultura e scorci panoramici lascia per 2 giorni senza fiato