In tanti siamo affascinati dall’oroscopo e dal fatto che i corpi celesti influenzino la personalità di ognuno, a seconda del periodo in cui è nato. Ad esempio, ci sono segni particolare fortunati, infedeli o di cui ci si può fidare senza temere la proverbiale pugnalata alle spalle. In questo articolo parleremo di due segni in particolare, che sono considerati ambigui e hanno con una cattiva reputazione. Si tratta dello Scorpione e dei Gemelli. Per capire il motivo di tale considerazione bisogna volgere uno sguardo alla storia.

I Gemelli

Per quanto riguarda i Gemelli, si deve trattare della mitologia greca. Secondo la mitologia greca, Castore e Polluce erano due fratellastri. Il primo aveva come padre il re Tindaro mentre il secondo, successivamente adottato dallo stesso Tindaro, era un semidio, siccome suo padre era il re di tutti gli dei, Zeus. Quando Castore morì, Polluce implorò suo padre. Quest’ultimo accettò, ma a patto che i due dividessero la propria vita tra il cielo e l’inferno. Per questo motivo ai Gemelli è attribuito un carattere ambiguo e bugiardo, nonché l’incapacità di distinguere il bene dal male.

Ambigui e con una cattiva reputazione, sono questi i segni zodiacali più criticati dell’oroscopo

Per quanto riguarda gli Scorpione, ricorriamo sempre alla mitologia per dare una spiegazione. Era, moglie di Zeus, fece pungere il cacciatore di animali Orione da uno scorpione. Questo è il motivo per cui quando la costellazione di Orione tramonta, quella dello Scorpione sorge e viceversa. Per questo si dice che lo Scorpione riesca a capire ed usare all’occorrenza il punto debole di ogni persona e, volendo, pugnalarla alle spalle. Ecco, quindi, i motivi per cui questi due segni sono considerati ambigui e con una cattiva reputazione.

