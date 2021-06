Quando il caldo afoso si fa sentire e non ci lascia dormire, e nemmeno riposare, è il momento di correre ai ripari. Ma purtroppo, non sempre ci è possibile acquistare un condizionatore. Per cui, come fare per rinfrescare casa senza l’ausilio di questo strumento costoso?

Continuando a leggere, vedremo come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Diciamo addio al caldo afoso in casa seguendo questi semplicissimi consigli della nonna

Sì certamente, il condizionatore è il metodo migliore per avere sempre la casa fresca al punto giusto, ma è costoso e consuma molta energia. In più, diverse persone riferiscono di soffrire più spesso di mal di testa e di gola da quando usano il condizionatore.

Per tutti questi motivi, in molti scelgono di rinunciare alla comodità offerto dal condizionatore, e seguono questi consigli per mantenere la casa fresca:

a) finestre, tende, tapparelle e persiane chiuse di giorno: chiudere solo le finestre non basta. Infatti, il calore del sole può riscaldare fortemente la casa, per cui è fondamentale tenere tende, tapparelle e persiane chiuse, almeno quelle esposte al sole;

b) finestre e porte aperte di notte: la notte le temperature scendono ed è importante sfruttare questi momenti facendo circolare il fresco in casa;

c) ventilatori e deumidificatori: se il caldo si fa sentire, si può sempre ripescare dalla cantina il vecchio ventilatore. Infatti, il ventilatore consuma molto meno rispetto al condizionatore, solitamente è piccolo e facile da spostare. Il deumidificatore, invece, pur non facendo scendere la temperatura, fa sentire di meno il caldo;

d) cucinare nelle ore più fresche: sembra scontato, ma mettersi a preparare la pasta al forno alle 12 in punto scalda la casa. Infatti, non solo si soffrirà terribilmente il caldo durante la preparazione, ma questo calore resterà in casa per ore. Meglio quindi cucinare la sera, con le finestre aperte, e mangiare piatti freddi o da scaldare rapidamente in microonde o sul gas a pranzo;

e) non usare gli elettrodomestici: il forno non è l’unico elettrodomestico che genera calore, lo fanno tutti anche se in misura diversa. Per cui, limitare l’uso di lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, televisione, computer e quant’altro, mantiene la casa fresca.

Ulteriori stratagemmi

Sono questi i consigli con cui diciamo addio al caldo afoso in casa seguendo questi semplicissimi consigli della nonna. Poi, esistono alcuni stratagemmi per sentire meno il caldo, come bere molta acqua e infusi freddi alla menta, notoriamente rinfrescante.

Oppure, indossare abiti chiari e leggeri, non aderenti. Infine, anche il semplice mangiare piatti freddi nelle ore calde permette di sentirsi più freschi e meno accaldati.

Concludendo, seguendo questi consigli sarà possibili superare l’estate senza il bisogno di un condizionatore. In caso contrario, in questa guida spieghiamo come scegliere il migliore e il più adatto alle nostre esigenze.