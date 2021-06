Si può accumulare un milione di euro partendo da zero e vivere di rendita? È un obiettivo raggiungibile se si hanno a disposizione tre elementi fondamentali. Il primo elemento è un risparmio mensile. Il secondo elemento è il tempo a disposizione. Il terzo elemento è uno strumento d’investimento capace di farci raggiungere l’obiettivo. In questo articolo scoprirete come accumulare 1 milione con 22 euro al giorno e vivere di rendita.

A parità di tempo e di risparmio, il prodotto finanziario utilizzato darà una grande differenza sul risultato. In questo articolo vogliamo individuare il risparmio mensile necessario per accumulare un milione di euro in 30 anni.

Come accumulare 1 milione con 22 euro al giorno e vivere di rendita

Supponiamo di programmare il ritiro dal lavoro a 55 anni e di volere vivere di rendita. Individuiamo in 1 milione di euro una cifra congrua per questo obiettivo. Partendo da una base di zero euro e iniziando ad accumulare all’età di 25 anni, quanto risparmio mensile dovremmo fare? Accumulando e lasciando i soldi sotto il materasso, dovremo risparmiare 33.333 euro all’anno, pari a 2.777 euro al mese.

L’alternativa può essere quella di acquistare un BTP con scadenza tra 30 anni. Il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza nel settembre del 2051 (Isin: IT0005425233), ha una durata trentennale. Il suo rendimento netto attuale è dell’1,55% annuo. Supponendo di acquistare i BTP una volta l’anno e ipotizzando il rendimento costante nel tempo, saranno necessari 26.000 euro l’anno. Questi frutteranno 999.000 euro circa alla fine dei 30 anni.

Adesso prendiamo in considerazione l’investimento sul mercato azionario. Molti studi suggeriscono che su periodi così lunghi il rendimento medio del mercato azionario è del 10% annuo. Lo strumento degli ETF è perfetto per un piano di accumulo per il lunghissimo periodo. E il mercato offre molti prodotti dal rendimento interessante. Per esempio ecco i tre migliori ETF da inizio anno e che promettono un 2021 con rendimenti eccellenti.

Supponiamo di individuare un ETF e ipotizziamo un rendimento medio annuo dell’8%. Quando occorrerebbe risparmiare in questo caso? Mettendo via 675 euro al mese, 8.100 euro all’anno, in 30 anni, si può arrivare ad avere 1.005.000 euro circa. Risparmiare 675 euro al mese significa accantonare 22 euro al giorno.

