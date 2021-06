Da decenni i buoni fruttiferi postali (BFP) sono un prodotto d’investimento tra i più amati dai piccoli risparmiatori.

Tuttavia, spesso s’ignora il fatto che questi prodotti emessi da parte di CDP mutano di frequente.

Il riferimento è sia alla struttura dei tassi d’interesse dei titoli già emessi, sia all’introduzione di nuovi strumenti. Questi ultimi possono andare ad affiancare l’offerta esistente, arricchendola, oppure la vanno a sostituire.

In questa sede elenchiamo quali buoni, a giugno 2021 non vengono più distribuiti da Poste Italiane. Detta diversamente, attenzione perché questi buoni fruttiferi postali non sono più in emissione quindi è bene pianificare con anticipo come reinvestire a scadenza.

Buoni e piani non più in emissione

Passiamo ad elencare i BFP non più sottoscrivibili all’ufficio postale in quanto non più emessi. Le famiglie di buoni interessati sono le seguenti:

a) i buoni a tasso fisso, al cui interno troviamo i seguenti prodotti: il buono soluzione eredità; buono per ripartire; il buono 3X2; buono 170° CDP – Premium.

E poi ancora: il buono 3 anni plus; 2 anni plus; il buono 7insieme; buono 3,50; il buono a termine; diciottomesi plus; il buono impresa.

Infine il buono RisparmiNuovi; buono 3X4 RisparmiNuovi; 4X4 RisparmiNuovi; buono EreditàSicura; il buono 3 anni; 3 anni extra;

b) i buoni indicizzati all’inflazione. In questa categoria troviamo due precisi prodotti, ossia il buono inflazione e il buono inflazione extra;

c) i buoni indicizzati all’EuroStoxx 50. Anche questa famiglia di titoli contiene al suo interno altri prodotti, vale a dire il buono premia; il buono Europa e il buono indicizzato a scadenza;

d) all’interno dei buoni indicizzati al BOT a 6 mesi troviamo il buono RendItalia;

e) nutrito è invece l’elenco dei titoli appartenenti alla famiglia dei buoni fedeltà.

Abbiamo: il buono rinnova; il buono 170° CDP – fedeltà; buono fedeltà; il 3X4 fedeltà; 4X4 fedeltà; il buono 2 anni fedeltà; 3 anni fedeltà;

f) infine i piani di risparmio, con due soli prodotti all’interno. Vale a dire il buono Risparmiodisicuro Extra e il Risparmiodisicuro.

Dunque, attenzione perché questi buoni fruttiferi postali non sono più in emissione quindi è bene pianificare con anticipo come reinvestire a scadenza

Prima o poi, chiunque possegga uno o più dei titoli di cui sopra si ritroverà ad affrontare un bel dilemma. E cioè quando questi titoli giungeranno a scadenza come reimpiegare il montante incassato?

Il problema infatti è dato oggi dall’esiguità dei rendimenti per moltissimi prodotti a capitale garantito a scadenza. È il caso sia titoli di Stato che dei BFP che oggi offrono tassi d’interesse dallo 0,25% fino al 2,50% (qui i dettagli tecnici).

Infine un ultimo cenno lo facciamo ai prodotti oggi potenzialmente sottoscrivibili. Sul sito del distributore troviamo le seguenti alternative: buono 3X4; 4X4; il buono ordinario; buono 4 anni risparmiosemplice; il buono dedicato ai minori; buono obiettivo 65.

